【逃犯條例】動物醫護界集會促停用警犬處理示威　民居範圍勿施催淚彈 (22:59)

反對《逃犯條例》修訂的運動持續，警方多次在民居附近發射催淚彈驅趕民眾，有不少寵物主人反映其小動物受到傷害。今晚（30日）在遮打花園有市民舉行「香港動物醫護界向催淚彈說不」集會。有寵物主人得悉有狗狗受催淚彈影響，需入氧氣箱數天 。集會召集人之一，獸醫Dr Grace質問：「全球有多少個地方，小動物是會被催淚煙所影響？」集會召集人陳慧敏表示，集會約有250人參與。
晚上8時，過百人齊集遮打花園。住在灣仔的吳先生夫婦帶同玩具貴婦狗「拖肥」出席集會。吳太說，自己咳了兩個月仍未見起色，覺得是催淚彈的緣故；拖肥未受影響，但吳太得知牠的同胎哥哥居於元朗，在光復元朗當天慘遭催淚煙影響，更需求診及住了氧氣箱數天，令牠的主人憂心不已。吳太指警方施放催淚彈已達失控程度。
集會邀請獸醫及犬隻訓練員分享近日警方對待警犬的情况。犬隻訓練員朱sir指出，眼見有兩三條短片，是在放「催淚彈放題」時，警犬什麼裝備都沒有，被「full gear」的警察拖住。「警犬嗅覺厲害過你好多倍，一定好難受。」他又說，在一段攝於黃大仙的影片中，看見一隻洛威拿被拖住時兩腳長期離地，「見唔到領犬員可控制狗隻」。
中國（香港）獸醫學會會長蕭醫生說，警犬執行職務，「訓練」是重要一環。他直指警方曾大叫「我控制唔到佢（警犬）㗎」是荒謬絕倫，「控制唔到，你點解要帶出來？」
集會亦有現場市民上台發言，同為犬隻訓練員的大寶指出，他得悉深水埗很多流浪貓狗都因受催淚彈影響而死亡，故要站出來告訴大家，動物也有生命。
大會朗讀宣言，要求警方停止運用警犬處理示威活動，又指警方不應在發射催淚彈範圍內出動警犬，亦需停止在民居範圍發射催淚彈或其他有害物質，以保障家居寵物、流浪犬及市民的安全。
Dr Grace提醒，當寵物受催淚彈影響時，主人應先確保自己安全，戴上手套，以生理鹽水從內到外為寵物受影響部位清洗。她說，世上就催淚彈對動物影響的研究少之又少，因世上甚少地方的小動物是會被催淚煙影響。她又指出，動物的毛髮更易令催淚彈物質難以被冲走，若有更嚴重情况，務必找獸醫求診。
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