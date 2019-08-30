【逃犯條例】動物醫護界集會促停用警犬處理示威　民居範圍勿施催淚彈 (22:59)

晚上8時，過百人齊集遮打花園。住在灣仔的吳先生夫婦帶同玩具貴婦狗「拖肥」出席集會。吳太說，自己咳了兩個月仍未見起色，覺得是催淚彈的緣故；拖肥未受影響，但吳太得知牠的同胎哥哥居於元朗，在光復元朗當天慘遭催淚煙影響，更需求診及住了氧氣箱數天，令牠的主人憂心不已。吳太指警方施放催淚彈已達失控程度。

集會邀請獸醫及犬隻訓練員分享近日警方對待警犬的情况。犬隻訓練員朱sir指出，眼見有兩三條短片，是在放「催淚彈放題」時，警犬什麼裝備都沒有，被「full gear」的警察拖住。「警犬嗅覺厲害過你好多倍，一定好難受。」他又說，在一段攝於黃大仙的影片中，看見一隻洛威拿被拖住時兩腳長期離地，「見唔到領犬員可控制狗隻」。

中國（香港）獸醫學會會長蕭醫生說，警犬執行職務，「訓練」是重要一環。他直指警方曾大叫「我控制唔到佢（警犬）㗎」是荒謬絕倫，「控制唔到，你點解要帶出來？」

集會亦有現場市民上台發言，同為犬隻訓練員的大寶指出，他得悉深水埗很多流浪貓狗都因受催淚彈影響而死亡，故要站出來告訴大家，動物也有生命。

大會朗讀宣言，要求警方停止運用警犬處理示威活動，又指警方不應在發射催淚彈範圍內出動警犬，亦需停止在民居範圍發射催淚彈或其他有害物質，以保障家居寵物、流浪犬及市民的安全。

Dr Grace提醒，當寵物受催淚彈影響時，主人應先確保自己安全，戴上手套，以生理鹽水從內到外為寵物受影響部位清洗。她說，世上就催淚彈對動物影響的研究少之又少，因世上甚少地方的小動物是會被催淚煙影響。她又指出，動物的毛髮更易令催淚彈物質難以被冲走，若有更嚴重情况，務必找獸醫求診。

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