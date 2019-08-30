【逃犯條例】海關見習督察涉圍沙田警署被捕　扣留48小時後踢保獲釋 (22:27)

據了解，被停職的李姓海關見習督察於本月12日凌晨，在沙田警署外被警方拘捕。當晚沙田警署被示威者包圍，有人投擲物品，警方凌晨約1時清場驅散，行動中拘捕約20人，其中包括李姓男子，他涉嫌非法集結，據悉他拒絕擔保，被警方扣留48小時後獲釋。據知網上流傳的海關通告內容屬實，海關消息人士指出，李是因違反部門守則而被停職，事件與8月2日公務員集會無關，他亦不是當日接受傳媒訪問時除下口罩的海關關員。

本月2日公務員集會期間，一名自稱姓張的海關關員戴着口罩接受有線新聞訪問，稱自己作為公務員身分前先是香港人。他被問有否擔心遭秋後算帳時，即脫下口罩表示不擔心。

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