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【逃犯條例】多名建制派議員對引用緊急法有保留 (21:40)

特首林鄭月娥周二（27日）被問到會否引用《緊急情况規例條例》（《緊急法》）處理警民衝突，她稱政府「有責任看看」所有用來「止暴制亂」的香港法律。多名建制派對於引用《緊急法》有保留，身兼全國政協委員的建測規園界立法會議員謝偉銓質疑，雖此條例賦予特首很多權力，但「用咗會否對件事有幫助？」，認為政府要考慮效果。自由黨黨魁鍾國斌認為，現時沒有需要，稱此條例殺傷力大。

謝偉銓指出，緊急法賦予特首很多權力，但用了某些手段可能會無助解決問題，甚至會衍生其他問題，故要小心考慮。他舉例，有人建議禁止蒙面，但他反問「執法又如何？是否目前要用？」他認為化解問題不是單方面，「為理想爭取的人，也要睇吓方法得唔得」；政府亦要處理多年積壓下來的問題，如房屋等，不會期望明天就能即時解決。

港區人代田北辰表示，《緊急法》沒有實際作用，因為所有權力今日警隊都有。他認為政府應盡快回應局部訴求，令「激進示威者失去後面的人撐腰」，如都無平息現象，才宣布《緊急法》，這樣可贏得更多民意接受警方加強執法、拘捕。

港區人代馬逢國表示，最好不需要用《緊急法》，認為特區政府現有法規已足夠應對衝突。他認為，是上周出現的升級暴力場面，引起是否需要動用《緊急法》的問題，如示威者用非暴力方式表達，或承諾不再用暴力，暴力得到平息，政府就不應該用。

蔣麗芸：倘無更好辦法動用無可厚非

民建聯蔣麗芸表示，《緊急法》是法律授予特首緊急時候使用的尚方寶劍，「六七暴動」時港英政府曾經使用過，亦證明確實能平息當時社會的混亂局面，若特首未有更好的辦法解決目前問題，啟動《緊急法》亦無可厚非。她又指出，目前並未有藥到病除的良藥可即時解決反對者的憤怒，視乎未來一兩年政府是否有能量大刀闊斧改革積壓多年的問題，否則怒火依然可以重燃。

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