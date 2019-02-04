【逃犯條例】6建制派議員：不支持本屆立法會任期內再推修例　4人撐明言「撤回」 (21:20)

特首林鄭月娥早前稱《逃犯條例》修訂工作已「壽終正寢」，但示威者一方仍要求政府正式「撤回」修例。6名跨黨派建制派議員向《明報》表示，若政府違反承諾，在本屆立法會任期內再推修例，他們都不會支持，希望市民放心。當中自由黨黨魁鍾國斌和經民聯立法會議員梁美芬都稱，相信大部分黨友都不會支持。若以此計算，即使政府再提修例，亦未能取得過半數支持票通過。
鍾國斌、梁美芬、民建聯蔣麗芸、實政圓桌田北辰、建測規園界議員謝偉銓，以及體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國均表示，若政府再推修例，他們不會支持。至於政府應否明言「撤回」修例，除謝偉銓和馬逢國，另外4人都同意；但只有鍾國斌和田北辰在現階段明言支持成立獨立調查委員會，前者說會考慮在立法會復會後提《特權法》調查修例風暴，而範圍可再討論。
謝偉銓稱，特首林鄭月娥早已承認修例已壽終正寢，認為她要守信，加上現時環境不成熟，政府解說有很多不足，若再提修例是不智。他說，示威者認為政府不說「撤回」是留有一手，他這次表態是希望大家放心。馬逢國表示，政府表明會期內不會恢復修訂《逃犯條例》二讀，所以即使再交到立法會，他都不會贊成。
梁美芬表示，修例在法律上，效果已等同市民期望的「撤回」，她認為大家糾纏字句而衝突是無必要。她解釋，林鄭月娥在7月9日稱條例已死（is dead），在香港奉行普通法下，這是一項政府作出的承諾，不再修例是市民「合理期望」，官員若違反這合理期望，法院有權介入，市民亦能司法覆核。本身是法律學者的梁美芬指出，香港法院早於1983年及2002年兩宗涉及居留權的案件，法院判辭已就「合理期望」作出明確解讀。
鍾國斌表示，政府明言「撤回」修例是最理想；他亦認為應成立獨立調查委員會，不過就要抽起警方的部分，因此部分有監警會處理。
實政圓桌田北辰認為，獨立調查委員會可公道處理示威者和警隊，「監警會查唔到或者唔會查的，全歸獨立調查委員會」，但不應涉及個別人士。他認為要平息到事件，最大目標是平息港人對中央和一國兩制的「睇法」，以及警民關係。
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