深水埗二手唱片店失竊15萬元貨　絕版鄧麗君張國榮黑膠被盜 (20:15)

遭爆竊的二手唱片店位於深水埗欽州街66A閣樓，昨午12時，一名地產代理發現唱片店大門懷疑曾經被撬開，入內發現有搜掠痕迹，即通知唱片店負責人，負責人報警。據事主何先生說，他經營二手唱片買賣十多年，店內擺放不少珍藏，包括已故歌手鄧麗君、陳百強的黑膠唱片。事主經初步點算，相信總共被偷走200隻「經典懷舊黑膠唱片」及1980年代CD唱片，總值約15萬元。案件交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，正追緝兩名涉案賊人。

昨凌晨4時許，兩名身穿黑、白上衣的男子撬開店舖兩道鐵閘及一道玻璃門，進店大肆搜掠，偷走約200隻經典黑膠唱片。事主指出，賊人相信並非隨機偷走唱片，而是專門挑選罕有及價值較高的唱片，包括已故的鄧麗君、張國榮、已解散的BEYOND樂隊，懷疑有人唆使匪徒針對特定黑膠唱片。

事主透露，星期三（28日）有一名男子到店內佯裝選購唱片，其間偷走一袋有約30隻經典唱片的環保袋，交予門外一名男子，當日損失超過5萬元。事主當日發現環保袋不翼而飛，翻查閉路電視，發現原來有賊人趁他未有為意時偷走唱片，更發現早於26及27日已經有竊匪「踩線」偷唱片，但因店內唱片太多而未有為意。事主指出，最「心痛」是環保袋內有一隻絕版張國榮黑膠碟，估計市值可達1萬元。何先生說，大閘及玻璃門維修好前或會在店內留宿，以防再有貨品被盜，並考慮安裝會發出聲響的防盜裝置。