【逃犯條例】非警員被「起底」人數上升　私隱專員再強烈譴責欺凌行為 (19:45)

黃繼兒今日（30日）接受一間國際傳媒採訪時，特別提及近日多宗示威者的個人資料於網上公開發布及流傳的個案，並再次嚴正警告，涉事者可能觸犯《私隱條例》第64條的刑事罪行，最高刑罰是罰款100萬元及監禁5年，並有可能涉及其他民事及刑責任。涉嫌觸犯該條文及其他刑事罪行包括刑事恐嚇等，警方已展開拘捕行動。公署同時強烈呼籲網民勿觸犯該等刑事罪行，停止上載或轉載相關個人資料和具傷害性的言論，亦不可鼓吹其他人作「起底」及欺凌行為。

公署自6月14日至今（8月30日下午5時）共接獲及主動發現841宗疑似政府官員、社會知名人士、警員、市民及其家人，以及示威者與持不同政見者的個人資料於網上討論區或即時通訊平台中的「起底」個案。過去兩日，警員所佔的個案比例，由8月28日的72%下跌至今日的59%，而非警務人員（包括示威者、持不同政見的人士、市民及其家人等）則由兩日前的28%，上升至至今日的41%。當中涉及個人資料被他人披露，並連載帶有貶義或人身攻擊的言詞，以令當事人受排擠、恫嚇及傷害。

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