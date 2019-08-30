【逃犯條例】社福教育法律等團體聯署　籲政府辦學團體尊重學生罷課權利 (19:27)

有份聯署的團體包括高教公民、學術自由學者聯盟、進步教師同盟、傘下爸媽、社工復興運動、良心理政、法政匯思及杏林覺醒。高教公民召集人黃偉國表示，已準備約3000張印有不同支援熱線的卡片派給學生。他又強調，有份聯署的團體不是發動罷課，而是支援罷課中的學生。

對於教育局及多個辦學團體表明不贊成罷課，進步教師同盟成員陳智聰表示，就中學而言，過去學校已有應對學生罷課的經驗，只要有家長信及不影響其他學生，就應該容許學生罷課。

至於教育局長楊潤雄不認為罷課可以「不罷學」，陳智聰不認同該說法，表示每個生活細節都是學習機會，相信罷課會超越平日的課堂經驗；進步教師同盟有成員會在9月2日愛丁堡廣場的中學生罷課集會主持公民講堂。

社工復興運動成員劉家棟表示，下周罷課集會將會有社工駐場，提供情緒輔導及提供被捕支援資訊；過去兩個月社會運動中，學生情緒已達臨界點，亦有人與家庭關係轉差，希望當日可讓學生宣泄累積的困擾。

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