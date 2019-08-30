【逃犯條例】乘客攜「光復香港」行李　遭機管局職員截查命撕標語 (19:30)

有網民以投稿形式向facebook專頁「自由登—連登資訊平台」稱，有事離港數天，即使人不在港但心在，遂在行李上貼上「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」標語。該網民指出，事前已預計會被阻撓，過關前被機管局職員截停，指私人行李以不可張貼標語，該網民其後撕去標語獲放行，形容職員同樣感到無奈。該網民稱當時沒有叫口號，質疑本港的言論自由進一步收窄。

機管局發言人表示，根據機管局附例，任何人不得未獲機管局許可而在附例適用區的任何部分，張貼任何標語牌或招貼宣傳品等，機管局亦可把未獲其許可而展示的宣傳品、裝飾及標誌移走和處置。

發言人續稱，今早9時15分接到機場保安報告，客運大樓內有一名離港乘客展示標語。機管局職員接獲報告後到場，向該名乘客解釋附列內的相關規定，並要求該名乘客收起標語。該名乘客同意收起標語後繼續行程。

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