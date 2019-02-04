【逃犯條例】劉頴匡：被捕後被要求紫外光照雙手　化驗師稱查驗有否沾智慧燈柱熒光物料 (19:00)

上周六（24日）觀塘遊行關注設立智慧燈柱議題，其間更有燈柱遭破壞。遊行發起人劉頴匡與糾察、義工等共17人，遊行當晚因涉嫌非法集結被捕，被押至觀塘警署。劉頴匡表示，在警署內被要求接受紫外光燈檢查雙手是否沾有塗在智慧燈柱上的特殊熒光物料。警方今日在例行記者會上回應稱，未有相關資料，但破壞橙柱屬犯法行為，須負上違法後果。
劉頴匡表示，被捕後25日清晨在觀塘警署內，一行10多人被帶到一個房間，裏面有自稱是政府化驗師的人，要求用紫外光燈檢查他們雙手。劉頴匡遂向該政府化驗師查詢檢查原因，對方指先前預計智能燈柱有可能被損壞，所以已在燈柱塗上了特殊熒光物料，紫外光燈能檢查是否有熒光物料，若有，就會提取樣本化驗是否智慧燈柱上的熒光物料。
劉頴匡向化驗師提出要先查詢律師意見，無接受檢查，被捕人當中只有一名糾察接受檢查，房間關燈後化驗師用紫外光燈檢查該糾察的手掌和手背，並未發現熒光物料，最後糾察的雙手要拍照留底。劉頴匡指出，其後警方無再要求其他被捕人接受紫外光燈檢查，但他自己當日遊行身上的衣物、背囊、手套都已被撿走化驗，劉頴匡相信會檢驗是否沾有特殊熒光物料。
劉頴匡說，自己和協助的律師從未聽過會檢查被捕人是否沾有熒光物料，認為屬新措施，他對此感疑惑，因即使觸碰過燈柱沾了熒光物料，亦不代表有破壞過燈柱，估計新措施之後或應用在其他可能被破壞的物品上，希望提醒其他人。
警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（30日）在例行記者會上回應，就智慧燈柱是否塗上熒光物料未有資料，但破壞橙柱屬犯法行為，須負上違法後果。
資科辦：沒要求智慧燈柱塗熒光物料
政府資訊科技總監辦公室回覆表示，資科辦和路政署從沒有要求在智慧燈柱塗上任何特殊熒光物料。
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