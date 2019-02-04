【逃犯條例】劉頴匡：被捕後被要求紫外光照雙手　化驗師稱查驗有否沾智慧燈柱熒光物料 (19:00)

劉頴匡表示，被捕後25日清晨在觀塘警署內，一行10多人被帶到一個房間，裏面有自稱是政府化驗師的人，要求用紫外光燈檢查他們雙手。劉頴匡遂向該政府化驗師查詢檢查原因，對方指先前預計智能燈柱有可能被損壞，所以已在燈柱塗上了特殊熒光物料，紫外光燈能檢查是否有熒光物料，若有，就會提取樣本化驗是否智慧燈柱上的熒光物料。

劉頴匡向化驗師提出要先查詢律師意見，無接受檢查，被捕人當中只有一名糾察接受檢查，房間關燈後化驗師用紫外光燈檢查該糾察的手掌和手背，並未發現熒光物料，最後糾察的雙手要拍照留底。劉頴匡指出，其後警方無再要求其他被捕人接受紫外光燈檢查，但他自己當日遊行身上的衣物、背囊、手套都已被撿走化驗，劉頴匡相信會檢驗是否沾有特殊熒光物料。

劉頴匡說，自己和協助的律師從未聽過會檢查被捕人是否沾有熒光物料，認為屬新措施，他對此感疑惑，因即使觸碰過燈柱沾了熒光物料，亦不代表有破壞過燈柱，估計新措施之後或應用在其他可能被破壞的物品上，希望提醒其他人。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（30日）在例行記者會上回應，就智慧燈柱是否塗上熒光物料未有資料，但破壞橙柱屬犯法行為，須負上違法後果。

資科辦：沒要求智慧燈柱塗熒光物料

政府資訊科技總監辦公室回覆表示，資科辦和路政署從沒有要求在智慧燈柱塗上任何特殊熒光物料。

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