【逃犯條例】黃之鋒周庭等被捕　警：與明公眾活動無關　有足夠證據便拘捕 (18:23)

謝振中續稱，近期每周也有公眾活動，警方的調查進度與拘捕行動的日子絕對無任何關係，亦不會因周末經常有公眾活動的舉行，影響調查及決定拘捕的時間，「希望大家唔好失去焦點，犯法就係犯法，有人犯法，警方喺足夠證據之下就要將佢哋拘捕，繩之於法，而我哋拘捕嘅人，喺過去呢幾個月肯定包括不同政見、不同背景嘅人，請大家不好為違法嘅人搵藉口，幫佢哋開脫」。

民陣因被拒辦而取消明日的遊行集會，被問到警方今日拘捕多人會否刺激更多人上街，港島總區指揮官郭柏聰表示，今日進行拘捕的案件是經過周詳的調查，希望市民明白警方在過去的遊行集會、示威活動都是採取理順的態度；過去兩個月有八成遊行集會發出不反對通知書，但明日的情況不同，原因是近期暴力升溫太快，情報更顯示很多青年人覺得8月31日是死線，所以警方禁止民陣明日舉辦遊行集會，「呢個唔係一個容易嘅決定，如果市民覺得警方係刻意刁難，呢個絕對唔係我哋嘅工作態度」。

郭sir：明日是高危日子

另有記者提問明日（31日）在港島區「行街得唔得」，郭柏聰稱，若過百人在同一個地方出現，目的相同，但有暴力行為等，反問「這活動是否合法」。他呼籲市民應客觀了解自己「落條街做咩」，強調不是想影響市民自由，而是要知道明日是高危日子，不希望市民違法或挑釁警方，甚至參與非法集會。

被問到若明日情況更亂，是否警方判斷錯誤，剝削「和理非」者遊行權利？郭柏聰認為此說法錯誤，警方部署中要有預防的考慮，若認為明日屬高危，警方有責任預防公眾活動發生，此理據也得到上訴委員會接納。他說，明日有充足部署，一旦有事情發生，未必即時但會適時執法，停止混亂情況。

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