【逃犯條例】消防：示威者擲汽油彈縱火可造成嚴重傷亡　行為極不負責 (17:22)

警方今日（30日）繼續召開記者會，交代針對反修訂《逃犯條例》示威的行動情況。消防處副消防總長陳慶勇首次出席警方記者會，稱示威者近期多次在不同地區「快閃」佔路，令多處主要幹道嚴重堵塞，影響緊急服務；消防又發現有示威者擲汽油彈、使用煙霧彈及縱火等，曾波及在場記者，行為極不負責任及非常危險，若火勢蔓延到附近樓宇，可造成嚴重傷亡，消防處非常關注。
陳慶勇又表示，近期有人不當使用消防裝置作非滅火用途，指出不當使用或破壞這些裝置可能會增加消防風險。他指出，將消防喉轆的水及滅火筒內的二氧化碳直接噴向他人，會構成危險，呼籲示威者保持克制及顧及所有市民安全，停止堵路及投擲汽油彈等，其他市民亦應遠離相關區域。
警察公共關係科總警司謝振中表示，警方於6至8月處理999求助未達服務表現承諾的個案宗數明顯增加，受影響個案主要在周六、周日及公眾假期發生。
謝振中指出，警方對999求助電話的服務承諾，由999控制台接報至警員到場所用時間，港島及九龍區應為9分鐘以內、新界則為15分鐘以內。他表示，今年6月共有180宗999求助處理時間未達服務表現承諾、7月有220宗、8月則為324宗，其中本月數字與去年8月的204宗個案未達標相比，不達標比率升幅逾五成。他稱警方關注有關情況，認為不達標個案「一宗都嫌多」，但強調受影響個案佔整體報案數字「只是一個好細的百分比」，顯示警方「面對咁多違法暴力公眾活動」仍緊守崗位，盡力維持對市民的服務。
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