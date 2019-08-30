【逃犯條例】港鐵獲批延長禁制令至另有審訊或法庭命令　收窄禁制內容 (20:06)

另外，近期多次公眾活動前後及期間都有大批人跳過出入閘機，沒有繳付車費。港鐵表示，根據港鐵附例，乘客乘車必須持有效車票，違例者可被徵收附加費，亦可能會被檢控；另有部分人惡意干擾及破壞閘機，並鼓勵其他人在未有繳付車費下乘車。由於逃票者人數眾多，即使有額外人手，港鐵職員在執行工作時面對困難。港鐵稱，對這些不負責任行為表示遺憾，並對逃票者及破壞者予以譴責。此等行為亦可能違反禁制令。港鐵表示，會與警方保持溝通，有需要時會報警求助。

【17:03】反對《逃犯條例》修訂風波先後引發機管局和港鐵向法庭申請禁制令，港鐵的臨時禁制令期限今日（30日）屆滿，今在高等法院申請延長相關禁制令，獲法官林雲浩批准延長至另有審訊或法庭命令為止。

法官林雲浩在判辭表示，港鐵車站等設施遭受破壞和污損，列車服務受阻礙和干擾，車站職員亦受侮辱甚至扣押，認為列車服務的正常使用遭受不可估量的破壞，港鐵職員亦有需要受保護，形容如沒禁制令，相關干擾將會繼續、甚至加劇。

林官又指出，已考慮過禁制令對言論及集會自由的影響，認為禁止衝突和污損設施的做法合乎比例，故批准禁制令延長至另有審訊或法庭命令為止。

另外，林官決定將原本禁制令的內容略作修改，包括將原本禁制在任何列車，或港鐵站任何部分「對其他乘客作出構成滋擾或煩擾的行為」，刪除「煩擾」（annoyance）一詞；原本禁制「使用任何威脅性、辱罵性、淫亵或冒犯性言論」，收窄至只禁制使用威脅性言論；及原本禁制作出「鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為」，收窄至「鬧事或行為不檢的行為」。

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