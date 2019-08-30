涉非法管有伸縮警棍鐵蓮花等　爆谷店經理提堂稱工作要用摺刀 (16:44)

被告黃琪偉（34歲）被控兩項管有違禁武器及兩項管有攻擊性武器，控罪指他於2019年8月28日在天平邨天美樓地下管有一支伸縮警棍和一把摺刀，以及於翌日在其住所內管有兩個「鐵蓮花」、一把摺刀和一把爪刀。

控方申請將案件押後，讓政府化驗所檢驗伸縮警棍，以及讓警方檢驗「鐵蓮花」是否符合法例定義，另作指紋和基因較對。

控方在庭上透露，被告指摺刀有工作上用途，裁判官在庭上質疑摺刀與被告職業有何關係，辯方指出，被告是爆谷店經理，摺刀用作撬開黏苜的鐵罐，裁判官反問：「刀尖會歪，點接番埋？」裁判官表示，考慮到案件嚴重性，拒絕被告保釋申請。

據悉，警方於周三（28日）晚上接近12時截查被告並搜身，在其背包搜到伸縮警棍和摺刀，遂拘捕被告。至凌晨警方執行搜查令，到被告住所搜查，於其睡牀抽屜搜到兩個「鐵蓮花」、一把摺刀和一把爪刀。被告警誡下稱，因貪玩在網購平台淘寶購買伸縮警棍，至於摺刀為工作用途，而在住所搜到的「鐵蓮花」和爪刀，被告稱已長時間存放在家。

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