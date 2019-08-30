港聞

【逃犯條例】眾志黃之鋒周庭保釋須守宵禁令　林朗彥離港缺席聆訊 (18:30)

【18:30】黃之鋒及周庭獲准保釋後，在東區裁判法院門外見記者。周庭表示，今早在家中被警察上門拘捕，之後兩次被搜身，其中被起訴後的一次雖毋須脫衣，但被要求脫褲，女警伸手進其內衣內搜身，並無說明搜身原因。

黃之鋒則表示於早上約7時20分，前往港鐵海怡半島站擺街站途中，在屋苑範圍被一名自稱警察但無出示委任證的中年男子拍膊頭截停，隨即被4名警員包圍拘捕，當中部分人無展示委任證。他質疑當時在場拘捕他的人是否全為警察，以及為何自己被押上七人車而非警車帶走。他又表示，由於他與周庭的手機都已被檢取作證物，故無聯絡同被起訴、身處外地的林朗彥。

另外，兩人未有正面回應明日（31日）會否以個人身分前往銅鑼灣，黃之鋒表示，無論他與周庭是否作呼籲，都不影響市民決定明日是否上街，認為即使當局大肆拘捕抗爭者、企圖製造白色恐怖，都不可能令明日無人上街。黃之鋒又稱，9月會繼續前往台灣與當地各黨派交流。

【17:30】香港眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒、成員周庭，涉嫌6月21日在夏慤道煽惑他人參與未經批准的集結。黃之鋒周庭另被控同日在灣仔警察總部外參與未經批准集結，黃之鋒則再加控一項涉嫌組織該未經批准集結。案件今日（30日）下午在東區裁判法院提堂。

黃之鋒周庭被押解上庭應訊，兩人暫時毋須答辯，裁判官押後至11月8日再訊，批准兩人以1萬元保釋，須遵守宵禁令。控方另透露，林朗彥已在本月28日離港，今日缺席聆訊，會盡力聯繫他。

被告依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）、周庭（22歲）同被一項控煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指出，3人在2019年6月21日，在金鐘夏慤道非法煽惑在場人士在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與違反《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該公眾集會根據《公安條例》17A(2)(a)條屬未經批准集結。

黃之鋒另被控一項組織未經批准集結，指稱他於上述日子在香港警察總部正門外，組織一個違反《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該集會屬未經批准集結。

黃之鋒及周庭另同被控一項明知而參與未經批准集結，指稱兩人在上述日子，在香港警察總部正門外在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與未經批准集結。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括翻查相關案發片段，不反對兩被告保釋。辯方透露，黃之鋒9月3至5日要往台灣參與研討會，9月8日至22日往德國參與會議，再去美國接受雜誌訪問。周庭於9月12日至23日往德國參與會議，及後往澳洲探親。

裁判官要求兩人遵守保釋條件，包括以1萬元保釋，遵守宵禁令，在每晚11時至早上7時留在報稱住址，每周往警署報到兩次，在辯方上述提及日子之外不得離港；並下令禁足控罪地點，即金鐘道、夏𢡱道、軍器廠街、樂禮街之間的位置，包括警察總部、夏𢡱花園。

據了解，三名被告今年6月21日早上，與其他示威者在金鐘中信大廈外聚集，其間黃之鋒及周庭被告用「大聲公」演說，涉煽動示威者圍堵警總。其後，黃之鋒及周庭親身前往警總，在現場叫喊口號，林朗彥在旁拍攝片段。

同日中午，數百名示威響應呼籲包圍警總，黃之鋒疑似為未經批准集結的「主持」，在現場用「大聲公」講話，呼籲群眾「先吃飯」，以補充體力持久示威。另外，黃之鋒及周庭涉在警署外逗留至晚上11時許，疑參與未經批准集結。

逃犯條例 相關報道：

黃之鋒周庭被捕 6‧21警總涉煽惑他人參與未經批准集結

鄭松泰被捕

沙田區議員許銳宇被捕　涉7．14新城市廣場阻差辦公

政府拍片叫「珍惜香港呢個家」　出鏡車牌全被塗走

荃灣助理指揮官提醒警員勿用「曱甴」字眼

警稱仁濟醫院醫護呼喝禁用椅子

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 眾志 包圍警總 非法集結 煽惑非法集結 組織非法集結 編輯推介

上 / 下一篇新聞