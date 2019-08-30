【逃犯條例】眾志黃之鋒周庭保釋須守宵禁令　林朗彥離港缺席聆訊 (18:30)

黃之鋒則表示於早上約7時20分，前往港鐵海怡半島站擺街站途中，在屋苑範圍被一名自稱警察但無出示委任證的中年男子拍膊頭截停，隨即被4名警員包圍拘捕，當中部分人無展示委任證。他質疑當時在場拘捕他的人是否全為警察，以及為何自己被押上七人車而非警車帶走。他又表示，由於他與周庭的手機都已被檢取作證物，故無聯絡同被起訴、身處外地的林朗彥。

另外，兩人未有正面回應明日（31日）會否以個人身分前往銅鑼灣，黃之鋒表示，無論他與周庭是否作呼籲，都不影響市民決定明日是否上街，認為即使當局大肆拘捕抗爭者、企圖製造白色恐怖，都不可能令明日無人上街。黃之鋒又稱，9月會繼續前往台灣與當地各黨派交流。

【17:30】香港眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒、成員周庭，涉嫌6月21日在夏慤道煽惑他人參與未經批准的集結。黃之鋒及周庭另被控同日在灣仔警察總部外參與未經批准集結，黃之鋒則再加控一項涉嫌組織該未經批准集結。案件今日（30日）下午在東區裁判法院提堂。

黃之鋒及周庭被押解上庭應訊，兩人暫時毋須答辯，裁判官押後至11月8日再訊，批准兩人以1萬元保釋，須遵守宵禁令。控方另透露，林朗彥已在本月28日離港，今日缺席聆訊，會盡力聯繫他。

被告依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）、周庭（22歲）同被一項控煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指出，3人在2019年6月21日，在金鐘夏慤道非法煽惑在場人士在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與違反《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該公眾集會根據《公安條例》17A(2)(a)條屬未經批准集結。

黃之鋒另被控一項組織未經批准集結，指稱他於上述日子在香港警察總部正門外，組織一個違反《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該集會屬未經批准集結。

黃之鋒及周庭另同被控一項明知而參與未經批准集結，指稱兩人在上述日子，在香港警察總部正門外在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與未經批准集結。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括翻查相關案發片段，不反對兩被告保釋。辯方透露，黃之鋒9月3至5日要往台灣參與研討會，9月8日至22日往德國參與會議，再去美國接受雜誌訪問。周庭於9月12日至23日往德國參與會議，及後往澳洲探親。

裁判官要求兩人遵守保釋條件，包括以1萬元保釋，遵守宵禁令，在每晚11時至早上7時留在報稱住址，每周往警署報到兩次，在辯方上述提及日子之外不得離港；並下令禁足控罪地點，即金鐘道、夏𢡱道、軍器廠街、樂禮街之間的位置，包括警察總部、夏𢡱花園。

據了解，三名被告今年6月21日早上，與其他示威者在金鐘中信大廈外聚集，其間黃之鋒及周庭被告用「大聲公」演說，涉煽動示威者圍堵警總。其後，黃之鋒及周庭親身前往警總，在現場叫喊口號，林朗彥在旁拍攝片段。

同日中午，數百名示威響應呼籲包圍警總，黃之鋒疑似為未經批准集結的「主持」，在現場用「大聲公」講話，呼籲群眾「先吃飯」，以補充體力持久示威。另外，黃之鋒及周庭涉在警署外逗留至晚上11時許，疑參與未經批准集結。

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