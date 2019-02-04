【逃犯條例】團體取消添馬公園罷課集會　召集人：不希望中學生安全受威脅 (16:09)

何同學說，聯盟已聯絡逾230間中學成立的校內罷課關注組，其中130間中學有學生落實罷課，如慈幼英文學校、藍田聖保祿中學等；有學校反對校內罷課，聯盟將會支援學生再與學校談判，如學生面臨處分，聯盟會為學生發聲，「交給香港人雪亮的眼睛作定論」。

此外，何同學表示，聯盟呼籲學生於開學周連續罷課一星期，其後會以網上問卷統計實際罷課人數及檢討形式，再決定升級行動。至於另一組織「中學生罷課籌備平台」呼籲「一周一罷」，他強調各組織互相合作，希望給予學生不同選擇，實行罷課。

至於昨日（29日）有人以「中學生罷課聯盟」名義召開記者會，何同學指出，他們本屬「香港學生罷課聯盟」的分區聯校網管理員，惟召開記者會前未有與聯盟商討，對此予以強烈譴責。

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