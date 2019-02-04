【逃犯條例】中年漢涉連儂牆毆青年13拳　辯方求減報到無果改口遭官斥藐視 (15:40)

被告黃堅海（46歲）報稱任職的士司機，居於牛頭角德朗邨。兩項控罪指他於今年7月11日，在牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊李真光及麥世傑，因而對兩人造成身體傷害。

控方表示已準備好答辯，惟辯方稱昨日（29日）才收到控方提供文件，希望申請押後予被告諮詢法律意見。辯方又表示，任職夜更的士司機的被告希望將原有每周3次報到警署，縮減為每周一次，令他工作更便利。

惟裁判官杜浩成指出，將報到時間改在被告上班前就可解決問題，毋須更改次數。辯方回應要讓被告「爭取時間休息」，杜官聞言說：「難以想像！」

最後，杜官應辯方要求將案件押後至10月25日再訊，但拒絕縮減報到次數，只批准更改報到時間在被告上班前，解釋報到原意是為了提醒被告切勿在保釋期間犯事。

惟辯方此時撤回申請，希望法庭准被告原有時間報到。杜官隨即面露不悅，詢問辯方為何「出爾反爾」，又警告辯方此舉會「有可能令人質疑你藐視法庭」，不過最後仍按辯方意思，批准被告按原有時間每周報到3次。

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