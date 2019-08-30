【逃犯條例】英籍市民申加入港鐵延長禁制令聆訊被拒 (15:41)

法庭處理港鐵的申請前，英籍市民Simon Durrant申請以港鐵乘客及股東的身分加入聆訊，認為法庭有需要聆聽港鐵乘客的聲音。他說，港鐵聲稱為保障乘客和職員的安全而申請禁制令，卻未曾就7月21日白衣人在元朗站襲擊市民，以及警方在港鐵站內發射催淚彈和橡膠子彈的事件作跟進或申請相關禁制令，認為比起示威者塗鴉車站牆壁等行為，警方在站內用催淚彈更影響乘客安全，港鐵卻選擇忽略。法官最終以其陳辭理由與聆訊無關，拒絕相關申請。

代表港鐵的資深大律師余若海表示，網上仍有人鼓勵周日（9月1日）堵塞機場快線，以及於下月堵塞港鐵，認為法庭需要向大眾發出強烈信息，即示威者的行為與集會自由無關，他們不止犯法，更違背法庭命令。他又指出，《基本法》雖保障市民的示威自由，惟當中不包括阻礙列車行駛等行為，相關自由亦需合乎比例，以及並非絕對，形容言論和集會自由的概念目前備受誤解。

林官指出，目前《港鐵附例》已就不少不當行為作出規範，相關刑罰可達6個月監禁。余若海回應稱，法庭仍需就事件發聲，又舉例「佔領中環」一案中，佔領公路雖屬違法，但仍有很多人視為可行的做法。

林官幾度質疑，上周頒下的臨時禁制令中，部分字眼會否過分廣泛，又質疑應否禁止市民使用冒犯言論，余若海說，目前不少爭吵往往升溫為肢體衝突，更有人以動物稱呼對方，認為相關行為需被禁止。

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