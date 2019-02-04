【Emily Online．短片】政府拍片叫「珍惜香港呢個家」　出鏡車牌全被塗走 (15:10)

呢條長1分鐘嘅片近乎無旁白，只有近片尾有一把男聲，話「呢個屋企，用我哋每一個香港人嘅努力而建立，珍惜香港，呢個家」。至於條片嘅畫面就係大家日常生活嘅片段，例如有人買雞蛋仔、有清潔工掃地等，仲有隻好「肥美」嘅貓貓！不過最引起Emily注意嘅，就係片入面出現嘅貨van、的士車牌都被塗走咗，唔知當局咁做係咪希望入鏡車嘅車主「無後顧之憂」呢？

片段出街後有網民喺民政事務局fb同政府新聞處YouTube片下面留言，fb留言比較少，有人話「感謝香港優秀警隊，連月來克盡己任，受盡委屈，無怨無悔，維持社會秩序」，亦有人留言「多謝上一代長者，努力工作，守住香港，不要暴徒破壞，齊齊保護香港人的家園」；至於YouTube網民嘅立場就似乎相反，有人質疑政府「打完市民 再叫人愛家？」、「拉晒所有珍惜呢個家嘅人，之後叫你珍惜 唔係呀嘛」、「香港呢個家從來都係香港人建立出嚟，我哋珍惜並且熱愛呢個家，所以我地一定會行出嚟保護呢個家」，有啲網民就更直接，喺YouTube留言「光復香港，時代革命。五大訴求，缺一不可！」

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