求內地妻勿離棄反被叫「去死」　建築工認槌擊割頸傷妻囚28月 (14:30)

控方透露，被告郭世榮（35歲）去年與來自內地的妻子歐石容（29歲）在香港結婚，兩人育有一名5歲幼子，一家三口住在坪石邨公屋單位。

辯方求情稱，被告一直對妻子體貼入微，惟案發時發現妻子有外遇，情緒激動下犯案。其妻亦有撰寫求情信，稱已原諒被告，又說不會離婚，會等丈夫出獄。

法官判刑表示，接納被告情緒受困擾下，因妻子惡言相向才犯案，又指被告妻子事後只需縫針便康復，傷勢非想像中嚴重，故判被告入獄28個月。

案情指出，被告今年1月14日凌晨與妻子歐石容在家因感情問題爭執，歐石容提出離婚，被告起初顯得冷靜，並開始飲酒。大約兩小時後，歐石容發現被告渾身酒氣，手持長約30厘米鐵槌坐在她牀邊。

她恐怕被告會傷害兒子，遂試圖搶走鐵槌及報警，但不成功，更遭被告用槌打她頭部兩下。歐石容打算逃走，被告捉住她並拉她返回客廳，用力把她的頭撼向牆壁。

此時，歐石容發現兒子已逃離單位，於是推被告出大門及成功搶去他手上鐵槌，之後走出單位外走廊呼救。被告則返回單位取鎅刀，走出走廊𠝹了妻子的頸兩下。

有鄰居聽見被告兒子哭叫「唔好打我媽咪」，遂前往幫忙拉開被告。被告停止襲擊後不久，企圖爬上欄杆跳樓，遭鄰居阻止。被告突然激動，以鎅刀𠝹自己肚子及頸，分別留下3處及4處刀傷，最後送院。

被告其後被捕，警誡下承認犯案，稱因為妻子有外遇及對他說了很難聽的說話「你無用，你去死啦！」，他感到不開心，加上飲了酒，因此失去理智襲擊妻子。犯案後，被告稱不想做人，於是用刀𠝹自己。

據受害人醫療報告，她頭皮後枕有3處深度割傷、頸部有一處「Y形」割傷，需縫10多針止血。另外，受害人案發時懷孕，出院後自行前往深圳接受終止懷孕手術。

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