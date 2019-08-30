稱欲求醫被懲教員毆打致斷肋骨　還押荔枝角疑犯4日後方送院 (14:00)

43歲王先生（化名）今年4月底因涉嫌觸犯刑事罪行被捕及被起訴，今年5月初起還押荔枝角收押所。王先生稱，上月4日因喉嚨發炎要求看醫生及吃藥，但被懲教人員阻撓，過程中王先生曾說粗言，隨即被超過3名包括穿白色制服的懲教人員帶至另一房間，用棍毆打後再噴胡椒噴霧，前後3次，令王先生的上身嚴重受傷，至少有兩條肋骨出現骨折，但未獲安排送院治療。

王母楊女士當日到荔枝角探望兒子，惟久候多時職員向她說王先生感不適口已送院，她原以為兒子傷風感冒，於是離去。兩日後楊女士再探望兒子，見他彎着身，狀甚痛苦，詢問後得知兒子被懲教人員毆打，楊女士向在場懲教人員投訴，被叫致電福利官，但打了一天也無人接聽，再被指示致電懲教投訴科，兒子受傷後4日終送院治理。

王先生住院6日，懲教署長曾到醫院探訪了解事件，楊女士亦就事件報警，惟至今案件仍在調查階段。楊女士說，看到兒子被打「好肉痛」，「擔心佢送唔到我終，要我送佢終」，她說兒子犯錯被還押很正常，但要求藥物加上說粗言被打並不公道，「你係懲教署你咪教囉，唔係懲打署，收買人條命咩」。

王先生同倉倉友歐先生近日獲釋，他說王先生背部有3道瘀痕，在投訴事件後，懲教人員向其他倉友施壓，令王先生被杯葛。

社區組織協會幹事蔡耀昌說，過去一年已收到約5宗涉嫌監獄內毆打個案，但由於監獄環境封閉且缺乏有效外部監察，難以蒐集證據，還押者寫信予申訴專員公署的信件，雖被指不可拆開，但仍有可能被懲教人員拆開，令投訴更困難。

蔡耀昌續稱，荔枝角收押所人多擠迫，管理存在問題，希望懲教署檢視，勿讓執法人員濫權。他指出，若還押或在囚者遭受無理對待，應盡快通知家人或外界親友，盡量記低詳情及相關人員名稱或編號，並要求到醫院說明情况。

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