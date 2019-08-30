【逃犯條例】黃之鋒周庭被捕　6‧21警總涉煽惑他人參與未經批准集結 (13:15)

【13:02】反修訂《逃犯條例》爭議不斷。香港眾志副主席鄭家朗中午見記者，表示黃之鋒和周庭仍身在警察總部，認為事件發生在8‧31遊行前，政府高調拘捕參與社會運動的人，是散播白色恐怖，有預謀將香港眾志等不同社運人士指控為「大台」，拘捕行動是展示給中共看，造成分化。他重申，反修例運動無「大台」，香港眾志是參與角色。