【逃犯條例】黃之鋒周庭被捕　涉6‧21警總煽惑他人非法集結今提堂 (14:15)

警方表示，該名22歲男子被暫控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、一項「組織未經批准集結」及一項「明知而參與未經批准集結」罪，而該名22歲女子則被暫控以一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及一項「明知而參與未經批准集結」罪。案件將於今日（30日）下午在東區裁判法院提堂。

【13:02】反修訂《逃犯條例》爭議不斷。香港眾志副主席鄭家朗中午見記者，表示黃之鋒和周庭仍身在警察總部，認為事件發生在8‧31遊行前，政府高調拘捕參與社會運動的人，是散播白色恐怖，有預謀將香港眾志等不同社運人士指控為「大台」，拘捕行動是展示給中共看，造成分化。他重申，反修例運動無「大台」，香港眾志是參與角色。

鄭家朗稱，未知黃之鋒和周庭具體保釋時間，認為警方對黃之鋒和周庭的指控不合理，香港眾志沒有組織6月21日「包圍警總」行動。

【11:02】警方就6月21日有示威者包圍警察總部，有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查後，今日（30日）上午展開行動，在香港仔拘捕一名22歲姓黃本地男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

此外，警方在大埔拘捕一名22歲姓周本地女子涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

兩人正被扣留調查。

【10:03】香港眾志稱，成員周庭亦於今晨（30日）在家中被捕，將被押往灣仔警察總部；目前未知兩人的確實罪名，已安排律師處理。

【08:34】香港眾志表示，秘書長黃之鋒早上約7時30分前往港鐵海怡半島站途中，於街道突然被推上私家車被捕，現被押往灣仔警察總部，據聞共以三項罪名拘捕。

香港眾志副主席鄭家朗在商台節目表示，警方今次想製造白色恐怖氣氛，令人不願再走上街頭。

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