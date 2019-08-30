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【逃犯條例】警方深水埗揮警棍拘捕多名示威者　沙田驅散示威者截查市民 (00:32)

示威者連續多個晚上都在深水埗警署附近聚集，不斷指罵警員及以激光筆照射警署。昨晚（29日）10時許再有示威者聚集，至接近今日（30日）凌晨零時，防暴警在欽州街和桂林街兩面夾擊，拘捕最少6人，把一眾被捕者帶上警車。本報記者目擊其中一名示威者被制服後，仍然被多名警員持警棍打在身上。

警方採取行動期間，有街坊與警方爭執，表示與家人消夜後因警方高速衝向人群而失散，其後獲告知其親人不在被捕者之列後離開。至零時18分，大南街一帶仍有一批街坊聚集，不滿警方的拘捕行動，指警方追趕示威者時推倒無辜市民，不時對着警署高聲責罵。至零時30分，警方在警署內廣播要求聚集者散去，其後再舉起藍旗警告。

另外，沙田昨晚舉行放映晚會，其後有多人轉到沙田警署外叫囂及照射激光筆，警方多次舉藍旗警告示威者，其後防暴警出動驅散示威者，並在禾輋邨和豐和邨之間的天橋截查橋上的市民。

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