【逃犯條例】網民發起「機場交通壓力測試日」　籲周日周一往機場觀光迎旅客 (22:18)

反修訂《逃犯條例》運動持續，有網民計劃周日（9月1日）起，一連兩日在機場發起「機場交通壓力測試日」，呼籲市民自發到機場及附近可進入範圍消費及觀光，歡迎和恭送旅客，向外國旅客及媒體表達訴求。被問到行動會否觸犯機場禁制令，他們認為禁制令所限的範圍並不阻止市民乘公共交通工具到機場或人工島範圍，不認為會牴觸禁制令，反問若行動牴觸禁制令，「咁將來市民坐公共交通工具同行街都係犯法行為」。他們強調行動並非「和你塞」，無意堵塞機場島。
有份發起活動的網民今晚（29日）在Telegram群組召開記者會並發表宣言。宣言提及政府至今漠視百萬市民聲音，縱容警方濫權及暴力鎮壓，向企業施行政治恐嚇，「在嘴邊掛着真誠對話的同時，卻公然拒絕五大訴求」；並指近日各行各界被滅聲，航空界製造白色恐怖，形容「極權行為實在令人髮指」。宣言指出，在亂政肆虐下，訪港旅客行程多次受延，令香港旅遊業已呈蕭條之象，「為彰顯香港好客之道及同舟共濟的香港本質」，呼籲市民9月1日自發到機場及附近可進入範圍消費、觀光，夾道歡迎和恭送旅客，亦歡迎向外國旅客及媒體表達港人訴求，聲援全港被不合理打壓者。行動將於9月1日下午1時開始，發起人呼籲市民承接8．12機場行動的原則及精神，「以不衝擊、不被捕、不受傷三大原則為依歸」，謙卑及和平展示香港精神。
活動群組管理員在Telegram回應表示，行動是希望向政府施壓，令政府回應五大訴求；若政府仍不回應，不排除有市民再有自發行動。發言人說無法估計參與人數，只盼市民踴躍參加，但現階段人數非重點，「因為即使幾多百萬人上街，林鄭政府都唔會回應」，因此希望市民「共同進退背水一戰」。被問到行動是否無限期，他們說目前只計劃9月1日及2日行動，除非事態有急速轉變，但指出若政府仍拒絕五大訴求，相信很大機會未來每周都會舉行機場壓力測試，亦不排除升級行動。
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