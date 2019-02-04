【逃犯條例】網民發起「機場交通壓力測試日」　籲周日周一往機場觀光迎旅客 (22:18)

有份發起活動的網民今晚（29日）在Telegram群組召開記者會並發表宣言。宣言提及政府至今漠視百萬市民聲音，縱容警方濫權及暴力鎮壓，向企業施行政治恐嚇，「在嘴邊掛着真誠對話的同時，卻公然拒絕五大訴求」；並指近日各行各界被滅聲，航空界製造白色恐怖，形容「極權行為實在令人髮指」。宣言指出，在亂政肆虐下，訪港旅客行程多次受延，令香港旅遊業已呈蕭條之象，「為彰顯香港好客之道及同舟共濟的香港本質」，呼籲市民9月1日自發到機場及附近可進入範圍消費、觀光，夾道歡迎和恭送旅客，亦歡迎向外國旅客及媒體表達港人訴求，聲援全港被不合理打壓者。行動將於9月1日下午1時開始，發起人呼籲市民承接8．12機場行動的原則及精神，「以不衝擊、不被捕、不受傷三大原則為依歸」，謙卑及和平展示香港精神。

活動群組管理員在Telegram回應表示，行動是希望向政府施壓，令政府回應五大訴求；若政府仍不回應，不排除有市民再有自發行動。發言人說無法估計參與人數，只盼市民踴躍參加，但現階段人數非重點，「因為即使幾多百萬人上街，林鄭政府都唔會回應」，因此希望市民「共同進退背水一戰」。被問到行動是否無限期，他們說目前只計劃9月1日及2日行動，除非事態有急速轉變，但指出若政府仍拒絕五大訴求，相信很大機會未來每周都會舉行機場壓力測試，亦不排除升級行動。

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