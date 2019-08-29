元朗遊行申請人鍾健平遇襲 (20:59)

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鍾健平指早前被捕獲保釋後，今日需要到大埔警署報到，出門時已發現有數名中國籍男子尾隨，於是改變原定路線避開對方。鍾健平其後完成俗稱「踢保」的拒絕保釋手續後暫獲無條件釋放，在區內接受網媒TMHK記者訪問時，有4名非華裔男子靠近，其中最前的一名男子上前施襲，在場記者高呼自己傳媒身分，後方的3名男子稍有遲疑，但前方男子未有停止襲擊，鍾健平蹲下用手保護頭部，但頭部仍被擊中一次。在場記者再次嘗試大聲喝停對方時，鍾健平乘機嘗試制服對方但失敗，4名男子然後逃去。鍾健平其後報警，由救護車送院治理。

他晚上講述事發經過及展示傷勢，表示頭部中了一棍，雙手傷勢更為嚴重，案件由大埔警區刑事調查隊第10隊跟進。他指出，現時仍在醫院接受治療，鍾對向他及民陣召集人施襲的兇徒，以及在背後組織、策動暴力事件的人予以最強烈、嚴厲譴責。

鍾健平指事件「有組織有預謀」，是「槍打出頭鳥」，與早前申辦遊行有關，而其他申請人亦有受不同程度滋擾、恐嚇甚至襲擊，只是未想過會在警署附近被打，「警方呢次係極之冇面」，更替警方「心痛」。他警告背後策劃事件的「政權」要停止此類動作，「再咁樣做你哋嘅後果將會極之嚴重」。他又聲言並不擔心自己或家人會再遭襲擊，「我企得出來嘅時候屋企人就預咗，同埋我無乜屋企人」，他表示絕不能向暴力屈服。

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