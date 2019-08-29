【逃犯條例】闖立會機場集會拘3人　元朗襲擊再拘一人 (20:55)

【20:55】就7．21元朗襲擊，警方今晚（29日）表示，新界北總區重案組人員經進一步調查後，今日在尖沙嘴以涉嫌「參與暴動」拘捕一名58歲本地男子，他現正被扣留調查。警方至今已就該案拘捕共31人，其中4人已被起訴。
【20:45】反修訂《逃犯條例》風波未息，警方昨（28日）再就示威者七一闖入立法會會議廳，拘捕一名21歲姓何本地男子，他涉串謀刑事毁壞及進入或逗留在會議廳範圍，已獲准保釋，須於9月中旬向警方報到。警方至今就七一闖入立法會事件共拘捕4人。
另就本月機場集會，警方今早（19日）分別在觀塘及旺角，拘捕一名35歲姓呂及一名30歲姓邱本地男子，其中呂涉嫌在公眾地方行為不檢，邱涉嫌非法集結及襲警，兩人均正被扣查。
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