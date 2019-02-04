【逃犯條例】楊潤雄：處理校園欺凌保護所有學生　羅致光：已加強學校社工服務 (19:54)

新學年將至，勞工及福利局、教育局和食物及衛生局下午舉行跨部門記者會，教育局長楊潤雄表示，留意到網上鼓吹開學後進行校園欺凌的言論，強調當局及學校處理欺凌的做法是保護所有學生，若欺凌者是學生，學校應加以輔導，令學生明白暴力不能解決分歧，若欺凌者是成年人或教師，學校須採取紀律行動，局方亦會跟進，視乎事件嚴重程度，考慮欺凌者是否仍適合擔當教育工作。
對於中學生罷課聯盟強調「罷課不罷學」，楊潤雄認為，中小學教育是有規律的，課堂受規範，不明白「不罷學」是指什麼，認為這階段的學生應按學校的既定課程學習。
勞福局長羅致光表示，關注網上鼓吹校園欺凌的言論，除社署在新學年起加強學校社工服務，社署7月中已邀請34間營辦中學社工服務的社福機構，考慮提早加強服務，至今有18間機構於7月16日至8月31日間，為220多間中學提早加強服務。他又稱，冀大家本着「幼吾幼以及人之幼」的精神，向任何形式的校園欺凌說不。
被問及在反修例示威中右眼受傷的少女傷勢，食衛局長陳肇始表示，得悉對方已出院，但傷勢屬其個人資料，不會透露，亦未有回應傳媒追問少女右眼受傷是由什麼造成。
另外，教育局長楊潤雄向全港家長發公開信，強調教育局堅決反對學生罷課，稱罷課肯定會影響學生自己以至其他同學的正常學習，「請家長勸喻子女不要參與其中」。
楊潤雄在信中呼籲家校合作，守護孩子。他表示，孩子在安全及平靜環境學習，是大家共同期盼，又說近期政治事件，各人看法不一，應理性討論、互相尊重。楊潤雄批評，部分人採取激進行動及違法行為，情况令人憂慮，懇請家長關心子女想法，耐心引導，「以免他們參與危險或違法的活動」。
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