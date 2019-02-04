港聞

【逃犯條例】楊潤雄：處理校園欺凌保護所有學生　羅致光：已加強學校社工服務 (19:54)

新學年將至，勞工及福利局、教育局和食物及衛生局下午舉行跨部門記者會，教育局長楊潤雄表示，留意到網上鼓吹開學後進行校園欺凌的言論，強調當局及學校處理欺凌的做法是保護所有學生，若欺凌者是學生，學校應加以輔導，令學生明白暴力不能解決分歧，若欺凌者是成年人或教師，學校須採取紀律行動，局方亦會跟進，視乎事件嚴重程度，考慮欺凌者是否仍適合擔當教育工作。

對於中學生罷課聯盟強調「罷課不罷學」，楊潤雄認為，中小學教育是有規律的，課堂受規範，不明白「不罷學」是指什麼，認為這階段的學生應按學校的既定課程學習。

勞福局長羅致光表示，關注網上鼓吹校園欺凌的言論，除社署在新學年起加強學校社工服務，社署7月中已邀請34間營辦中學社工服務的社福機構，考慮提早加強服務，至今有18間機構於7月16日至8月31日間，為220多間中學提早加強服務。他又稱，冀大家本着「幼吾幼以及人之幼」的精神，向任何形式的校園欺凌說不。

被問及在反修例示威中右眼受傷的少女傷勢，食衛局長陳肇始表示，得悉對方已出院，但傷勢屬其個人資料，不會透露，亦未有回應傳媒追問少女右眼受傷是由什麼造成。

另外，教育局長楊潤雄向全港家長發公開信，強調教育局堅決反對學生罷課，稱罷課肯定會影響學生自己以至其他同學的正常學習，「請家長勸喻子女不要參與其中」。

楊潤雄在信中呼籲家校合作，守護孩子。他表示，孩子在安全及平靜環境學習，是大家共同期盼，又說近期政治事件，各人看法不一，應理性討論、互相尊重。楊潤雄批評，部分人採取激進行動及違法行為，情况令人憂慮，懇請家長關心子女想法，耐心引導，「以免他們參與危險或違法的活動」。

逃犯條例 相關報道：

倘用《緊急法》 葉建源稱教師罷課可能性很大

倘學生請假罷課 鄧振強：校方將聯絡家長宣示不支持立場

【短片】爆眼少女拍片：林鄭包容警務處長縱容　令警隊成殘害虐打市民組織

民建聯倡設「有時限性暫停教師註冊」機制

民間記者會回應建對話平台：林鄭「一手揸槍一手拎咪」

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 反條例 五大訴求 罷課 楊潤雄 羅致光 陳肇始 校園欺凌 編輯推介

上 / 下一篇新聞