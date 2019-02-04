聖保羅男女附小2020/21年度增10小一學額　明早9時起可網上申請 (18:28)

家長最多可提交兩頁單面A4紙資料（portfolio）。校長梁麗美表示，若家長在當中寫上與子女周遊列國的經歷「唔係幾好」，解釋外遊無疑可擴闊了小朋友視野，但強調「最重要是家長陪伴子女」。她又稱，香港也有很多圖書館和博物館，小朋友留港亦可學習很多知識。

該校將於9月下旬至10月上旬面見所有申請人，之後篩選300人進入10月下旬至11月中旬的次輪面試。梁麗美表示，面見或會觀察小朋友閱讀時的反應，去了解小朋友是否抱着「我要學」的心態，舉例在面見時，小朋友若能發自內心一邊看書一邊微笑，表現真我，或可反映該小朋友培養了閱讀習慣，相反竭力記低圖書內容的小朋友，或反映他們不是真正享受閱讀。

聖保羅男女中學附屬小學2019/20學年共收到4900份申請表，競爭140個學額，與2018/19學年申請數字相若。該校2020/21學年每年學費為6.3萬元。

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