【逃犯條例】警昨拘15人分涉美孚打鬥圍警總立會等 (17:38)

警方今午（29日）召開記者會，交代反修訂《逃犯條例》示威的拘捕行動。警察公共關係科總警司謝振中表示，警方昨共拘捕15人，分別涉及在美孚打鬥、在警察西九龍交通行動基地附近聚集，以及6月包圍立法會及警察總部和機場非法集結等案。
謝振中表示，昨晚（28日）約10時，美孚有人「在牆上貼寫自己意見的紙張」，與現場其他人爭執，演變成互相毆打，警方以涉嫌普通襲擊、非法禁錮及公眾地方打鬥，拘捕3名介乎43至54歲男子。至昨晚約11時，逾20名示威者在西九龍交通行動基地附近聚集，並以雷射光射向警署內警務人員，警方多次警告無效後驅散，在紅磡民泰街拘捕介乎4名19至23歲男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及失效身分證，4人正被扣查。
警方昨另拘捕8人，其中3名男子涉於6月9日在立法會外非法集結；兩名男子於6月26日包圍警察總部中涉非法集結及刑事毁壞；兩名男子於8月13日機場集會中涉非法集結、非法禁錮及襲警；一名35歲男子涉不誠實取用電腦被捕。
1662警員及親友被公開資料
另外，謝振中稱，警方自6月至今，已發現1662名警務人員與親友的資料被不當公開，有人煽動刑事恐嚇、惡意滋擾警務人員與家人，以及非法使用他們的個人資料申請網上借貸等，警方自7月起已拘捕介乎16至40歲的19名涉案男女。警方昨收到私隱專員公署轉介608宗案件，當中除警務人員外，亦有市民被「起底」，案件已交網絡安全及科技罪案科調查。
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