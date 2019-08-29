蕭源案控方改控罪　辯方批濫用司法程序促永久擱置聆訊 (17:30)

4名被告包括報稱任職中文補習教師的蕭志勇（又名蕭源）、同任職教師的張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。

代表蕭、蔡的大律師馬維騉表示，本案案情針對用手機泄露考試機密資料，控方原本控告眾人不誠實取用電腦罪，惟協和小學案在2016年2月被裁定脫罪，控方早應得悉「萬能key」不誠實取用電腦罪有爭議，但並無改控。本案首項控罪在同年4月開始被廉署調查，控方可在半年時限內檢控《香港考試及評核局條例》15條保密條例。惟廉署最終連同2017年發生第二、三條控罪，落案起訴4人不誠實取用電腦罪。

辯方續說，控方在今年終審法院頒下判辭後，再押後提堂修訂控罪，惟基於《考評局條例》檢控時效已過，控方再「巧立名目」、「換湯不換藥」，基於相同案情，改控串謀公職人員失當等罪，質疑律政司為繞過檢控時效而修訂控罪，要求永久擱置聆訊。

次被告代表律師表示，監考員合約寫明，泄密只會控告《考評局條例》第15條，故一開始便不應檢控其他罪行；而立法者為條例確立起訴時效，是要保障相關人士權利，法庭應尊重立法原意，不准再起訴相關人士。

第三被告代表律師稱，本案案情只涉及一對一的泄密，未能證明蕭源收到資料後有何目的，法庭應考慮是否案情嚴重至檢控公職人員失當。

控方回應稱，《考評局條例》15條只針對泄密行為，但不能包括犯罪目的、動機、後果，故未能涵蓋本案案情；而公職人員行為失當罪涵蓋較闊，可考慮泄密可能損害公眾看待考評局的公信力，以及質疑局方考試公平性，基於可涵蓋案情才會修訂控罪，並非繞過檢控時效起訴。

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