【逃犯條例】警禁民陣8．31集會　引述網民稱「或有犧牲可能」 (16:55)

郭柏聰表示，雖然過去兩月有市民是真正和平地參與遊行集會，但亦有愈來愈多暴力示威者出現，衝擊手法愈演愈烈，「與他們所謂追求的訴求完全無關」，令無辜市民牽涉在內，被暴力示威者圍堵及襲擊。警方有理由相信，暴力示威者已混入和平示威中，可能在和平集會和公眾活動期間藉機做違法行為，威脅和平理性市民的安全。

郭柏聰稱，警方不能姑息可能造成危機的公眾活動，8．31當日會留意情況，適時介入執法，希望可追究違法者的責任。

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