【逃犯條例】警禁民陣8．31集會　引述網民稱「或有犧牲可能」 (16:55)

民陣申請8月31日舉行在遮打花園集會，之後遊行往西區警署，但今日（29日）遭警方發出反對通知書，民陣已提出上訴。港島總區指揮官郭柏聰今午在警方記者會上表示，根據情報發現近期網上有人吹噓，8．31的公眾活動有「死線」，並叫參與者「不要排除有犧牲的可能性」，警方認為活動可能會令無辜市民受傷害，故「一定要禁止」有關活動。
郭柏聰表示，雖然過去兩月有市民是真正和平地參與遊行集會，但亦有愈來愈多暴力示威者出現，衝擊手法愈演愈烈，「與他們所謂追求的訴求完全無關」，令無辜市民牽涉在內，被暴力示威者圍堵及襲擊。警方有理由相信，暴力示威者已混入和平示威中，可能在和平集會和公眾活動期間藉機做違法行為，威脅和平理性市民的安全。
郭柏聰稱，警方不能姑息可能造成危機的公眾活動，8．31當日會留意情況，適時介入執法，希望可追究違法者的責任。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 民陣 831集會 831遊行 遮打花園 西區警署 警察 反對通知書 編輯推介