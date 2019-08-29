【逃犯條例】民間記者會回應建對話平台：林鄭「一手揸槍一手拎咪」 (16:50)

記者會亦邀請了2014年、曾獲邀與林鄭月娥對話的學聯五子之一岑敖暉和梁麗幗，分享當年對話的經過。岑敖暉表示，對比今日和5年前政府的策略，例如以「武警」、「解放軍10分鐘可入城」等，或以黑社會和警方去恫嚇市民，他有感香港人已能克服困難及恐懼。他舉例第一次民間記者會，當時發言人說如出動解放軍就回家「瞓覺」，認為民間亦有智慧捱過政府所作的「陰招」。

他認為，對話只是「搞散」運動的策略，並兩度強調，今次絕無「出返嚟做大台」的意思。

另一嘉賓馮炳德曾參與保留皇后碼頭運動及「喜帖街」示威，他從過往經驗，指出林鄭屢屢不信守承諾，又早早在對話時已有前設，他認為有前設的對話並非對話，希望藉林鄭的往績動籲市民看清楚「對話」的真面目。

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此外，記者會現場播放了右眼中槍少女的自白影片。她右眼以紗布覆蓋，眼戴太陽眼鏡，談吐清楚及精神。她表示，自己有很多東西想說，但奈何因身體狀況，只能拍片發言。她稱，自己要以受害者名義，強烈譴責警方；又感激不同香港人及醫護人員的支持。她又以古埃及荷魯斯之眼作比喻，希望自己的右眼可令香港人遠離痛苦，戰勝邪惡。

對於有傳政府正研究在港動用《緊急法》，齊攬炒認為，這證明政府的極權之大，又指政府無意解決問題，而抗爭者亦不會因而停止，只會造成「攬炒」。他又回應說，即使成立「蒙面法」，抗爭者亦不會因而不抗爭，只會引來更大怒火。另一發言人毛公義（化名）亦表示，前線警察戴上不同面罩隱藏身分，「相信佢屋企人都認唔到佢」，反問示威者較恐怖，還是持實彈的警察較恐怖。

就今凌晨有軍車在港行駛，齊攬炒表示，以媒體報道，得知應是駐軍正常替換，又稱常有「解放軍10分鐘到港」說法，但「諗吓都知唔可能」，若解放軍真的進入香港，現場消息亦會流通，抗爭者會回家。他補充，這只會等於正式宣布一國一制正式實施，相信香港人不會因而懼怕。

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