12歲幼女偷錢偷吃遭虐打　父母認罪 (14:45)

被告依次為蕭姓男地盤工（49歲）、林姓女餐廳侍應（48歲），同被控一項故意襲擊導致兒童受到損害，控罪指兩人於2018年2月某日，在葵涌邨一單位虐待12歲幼女。首被告另加控故意襲擊導致兒童受到損害罪、襲擊致造成身體傷害兩罪，控罪指他於同年9月8日，分別打幼女及襲擊長女。

辯方求情稱，兩被告結婚20年，分別在2002年及1995年從福建來港定居，男被告近一個月失業。兩人有悔意，不懂如何管教小孩而犯罪，明白行為撕裂家庭關係，事隔一年已盡力彌補；幼女亦撰寫求情信，顯示家庭關係有所改善。裁判官先為兩人索取感化報告，押後至9月19日判刑。

案情指出，兩被告及姊妹同住，去年2月某日，兩被告懷疑幼女偷錢，男被告摑打她臉部、拳打腹部，女被告雙手揑其頸，男被告企圖用皮帶勒頸，遭長女阻止，姊妹沒有將事件告知他人。

去年9月8日，男被告因幼女偷吃食物，掌摑其臉部17至18次，致其臉部有紅斑及觸痛，長女目擊事件。同日，長女替父親購買啤酒，惟記錯數量，男被告摑打其臉，又用鐵通襲擊其頭部，為時15至20分鐘，致長女後腦有傷，人中、左臉、左手肘均有瘀傷。長女翌日往醫院求診，通知醫生兩姊妹均被父母虐打，醫生轉介社工，有人報警。兩人其後被捕，警誡下承認憤怒下犯罪，但否認用工具襲擊兩名女兒。

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