收外圍賭注與下屬親友洗逾億元黑錢　退休警長囚45個月 (14:15)

案件今在區域法院判刑。被告依次為退休警長蘇永耀（72歲）、其胞弟蘇永華（68歲）、姪仔蘇國忠（48歲）、「舅仔」盧志強（60歲）、前下屬曾國偉（62歲）。除首被告早前認罪，其餘4人則不認罪受審。

法官判刑指出，控方承認檢控有延誤，5名被告2013年已遭拘捕，惟案件遲遲未能帶上法庭審理，成為眾被告獲減刑因素。曾任職警隊的首被告蘇永耀及第五被告曾國偉均表示知錯，甘心受罰，分別被判入獄45及31個月。

至於其餘3名被告蘇永華、蘇國忠及盧志強，均求情稱事件中無獲得個人利益，其中盧志強更稱案件或會令他住宅單位遭充公，禍及其家人，最終蘇永華及蘇國忠被判入獄37個月，盧志強入獄42個月。

案情指出，2011年中警方留意到5名被告的戶口紀錄異常，於馬季結算日特別活躍。警方同年7月檢獲首被告的賽馬和球賽投注紀錄，包括網上投注資料；另檢取數個銀行戶口的存摺及提款卡，又在被告的手機sim卡起出12段涉及賭注的錄音。警方調查7個涉案戶口，其中有兩個為首被告持有。

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