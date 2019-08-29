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【逃犯條例】中學生團體籲下周二罷課　政府9．13前不回應或升級行動 (14:30)

反對修訂《逃犯條例》風波未平，「香港中學生罷課聯盟」今日（29日）呼籲中學生9月3日起罷課，要求政府回應五大訴求，若9月13日前未有回應，不排除會將行動升級。

聯盟由青年前線、學生動源、學生抗爭力量及多間學校學生關注組組成。聯盟表示，已獲逾90間學校學生支持。聯盟強調「罷課不罷學」，呼籲學生9月3日起於校內罷課，由各校學生因應情況，決定罷課行動及形式，據知有學生會於校內舉行集會或分享會等。

聯盟批評，政府罔顧市民心聲，要求政府9月13日前回應訴求，否則不排除升級行動，但具體行動由學生自行決定，不排除有堵塞校門等行為，但聯盟強調不鼓勵暴力行動。

聯盟表示並非「大台」，主要為罷課學生提供協助及溝通平台，又稱大家都是目標一致，要求政府回應訴求。聯盟會向各學校關注組提供文宣資料等，亦計劃擺設街站。聯盟已與大專學界及專業團體聯絡，有社工向受情緒困擾同學提供支援，亦有律師提供協助等。

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