涉向首飾店東主淋鏹水　女子認罪候判索精神報告 (13:07)

報稱無業的被告吳麗芳（26歲）承認一項意圖而淋潑腐蝕性液體，以及一項意圖造成身體嚴重傷害而企圖淋潑腐蝕性液體罪。控方透露被告過往有偷竊、襲擊致造成身體傷害等案底，當中涉在街上襲擊途人。法官亦指出，被告今年2月作出的精神報告顯示，她似乎患有精神分裂症。

控辯雙方承認事實指出，在西九龍中心開設首飾店的56歲男東主，於去年4月12日晚上在店舖工作期間，被告走進店內，突然取出裝有鏹水的玻璃瓶潑向對方，並隨即跑走。事主追趕被告不果，當時臉部感疼痛和發熱，衣服出煙，他其後到廁所清洗及報警求助，雙眼均承受化學損傷，留院4天。至5月6日晚上，保安在商場認出被告，遂通知警方，警方其後到場截停被告，在其環保袋中找出一樽鏹水。

被告在警誡下稱，從未與事主發生爭執，但曾向事主購買手鏈，因他年老、外貌不佳和肥胖矮小，故向對方淋鏹水。被告指出，由於首次犯案後，認為事主承受的傷害未夠嚴重，故決定一個月後重返現場擬向對方淋鏹水。

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