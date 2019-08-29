冒警狎兩女網友　廚工企圖強姦非法肛交罪成囚6年 (11:49)

26歲男廚工涉於社交媒體和交友程式上自稱警員，認識3名女子後，分別邀約對方到酒吧喝酒，其後肛交或強姦對方，其中一人提出付錢才得以脫身。廚工經審訊後被陪審團裁定一項企圖強姦罪和一項未經同意下肛交罪成，另一項強姦罪不成立，法官指出被告的行為對事主的人生帶來嚴重破壞，判被告囚6年。
27歲被告梅錦添，過往有兩次分別涉非禮和冒警的案底，分別被判18個月感化和2000元罰款。辯方求情時指出，被告曾任職機場保安、冷氣技工、寵物店職員等，又稱本案只涉輕微暴力，亦不涉性變態行為，事主對他本身有好感，被告只因錯判而犯案。
法官邱智立引述兩名事主的創傷報告，指出兩人事後均患有創傷後遺症，需分別接受精神治療和心理輔導，當中遭被告企圖強姦的女事主事後缺乏安全感和自尊心低，她會避免參加社交活動，學業成績更嚴重退步，無法過正常的生活。另一遭被告未經同意下肛交的女事主，則患有抑鬱和焦慮症，回憶事件時感痛苦，更失去與男性建立信任的信心。
邱智立形容，被告為贏取事主的信任，訛稱自己是警員，形容他處心積慮和有計劃地犯案，更曾利用自身強壯的力氣，強行將事主拉進酒店內，意圖強姦對方。當對方哭泣及表示願意交付酒店費用時，被告不但取走對方錢包內的現金，更要求對方匯款1000元，形容其行為對事主造成困擾，對事主的人生帶來嚴重破壞。
至於另一涉未經同意下肛交的女事主，邱官指被告罔顧衛生，與對方進行肛交後，再次與她進行正常性交，導致對方陰道發炎，需向婦科醫生求診，形容被告沒任何減刑因素，判被告入獄6年。