冒警狎兩女網友　廚工企圖強姦非法肛交罪成囚6年 (11:49)

27歲被告梅錦添，過往有兩次分別涉非禮和冒警的案底，分別被判18個月感化和2000元罰款。辯方求情時指出，被告曾任職機場保安、冷氣技工、寵物店職員等，又稱本案只涉輕微暴力，亦不涉性變態行為，事主對他本身有好感，被告只因錯判而犯案。

法官邱智立引述兩名事主的創傷報告，指出兩人事後均患有創傷後遺症，需分別接受精神治療和心理輔導，當中遭被告企圖強姦的女事主事後缺乏安全感和自尊心低，她會避免參加社交活動，學業成績更嚴重退步，無法過正常的生活。另一遭被告未經同意下肛交的女事主，則患有抑鬱和焦慮症，回憶事件時感痛苦，更失去與男性建立信任的信心。

邱智立形容，被告為贏取事主的信任，訛稱自己是警員，形容他處心積慮和有計劃地犯案，更曾利用自身強壯的力氣，強行將事主拉進酒店內，意圖強姦對方。當對方哭泣及表示願意交付酒店費用時，被告不但取走對方錢包內的現金，更要求對方匯款1000元，形容其行為對事主造成困擾，對事主的人生帶來嚴重破壞。

至於另一涉未經同意下肛交的女事主，邱官指被告罔顧衛生，與對方進行肛交後，再次與她進行正常性交，導致對方陰道發炎，需向婦科醫生求診，形容被告沒任何減刑因素，判被告入獄6年。

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