【逃犯條例】倘用《緊急法》　葉建源稱教師罷課可能性很大 (10:54)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，有學生發動9月罷課。身兼教協副會長的教育界立法會議員葉建源今日（29日）出席商台節目時表示，暫未有計劃發動教師9月2日罷課，但認為如果情況急轉直下，例如政府動用《緊急情況規例條例》（《緊急法》）時，教師罷課的可能性很大。
葉建源稱，即使教師罷課，也會奉行「罷課不罷教」原則，即教師仍會返回學校照顧學生，但上課時不會按照教程教書，而是向學生解釋現時社會情況，呼籲家長不必擔心。他又強調，如爭議持續，可能有更極端情況發生，例如教師罷工等，但不希望發生。
有傳政府希望等待開學後衝擊會減少，葉建源認為有關想法天真。他以大學環境為例，指出學生開學後有一起聚集機會，可彼此分析和討論問題，最後情緒可能更高漲。他警告，如果政府繼續不就爭議讓步，情況將變得更「難搞」。
葉建源其後出席港台節目，再度回應《人民日報》海外版昨日（28日）針對教協和香港國民教育的評論員文章。他表示，對文章感到失望，形容是「欲加之罪何患無辭」，內容也是對教師專業的污衊，認為如中央取態是文章所言，那便非常「離地」。他重申，教協反對灌輸式、歌頌式國民教育，但並不反對全面了解式的國民教育。
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