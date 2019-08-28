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【逃犯條例】政府重申不適合另設獨立調查委員會 (21:27)

特首林鄭月娥前日（26日）與青年閉門會面，有報道引述林鄭月娥說，不成立獨立調查委員會是因為警察抗拒；林鄭月娥昨日（27日）否認，稱政府一貫立場是有監警會，審視警察在修例風波中處事手法，若再用另一種、亦是獨立的調查委員會來調查警務工作是不適合。今日（28日）有傳媒稱取得當日閉門會面錄音，對於獨立調查委員會，林鄭月娥說警務處同事抗拒好大。特首辦今日回覆查詢表示，特首在報道所指8月26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與特區政府的立場無關。

特首辦回應表示，「有關成立獨立調查委員會調查警方執法行動的建議，特區政府認為現時已設有法定的獨立監察警方處理投訴委員會（監警會），它一方面處理在多宗大型公眾活動或事件中涉及警務人員的投訴，另一方面會主動審視6月9日後發生的大型公眾活動的有關事實和情況。法定獨立監警會的有關工作已經在進行中，因此特區政府認為不適合再另設獨立調查委員會進行調查。特區政府的一貫立場是應以既定機制處理相關事宜；特首在報道所指8月26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與特區政府的立場無關」。

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