【逃犯條例】政府重申不適合另設獨立調查委員會 (21:27)

特首林鄭月娥前日（26日）與青年閉門會面，有報道引述林鄭月娥說，不成立獨立調查委員會是因為警察抗拒；林鄭月娥昨日（27日）否認，稱政府一貫立場是有監警會，審視警察在修例風波中處事手法，若再用另一種、亦是獨立的調查委員會來調查警務工作是不適合。今日（28日）有傳媒稱取得當日閉門會面錄音，對於獨立調查委員會，林鄭月娥說警務處同事抗拒好大。特首辦今日回覆查詢表示，特首在報道所指8月26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與特區政府的立場無關。
特首辦回應表示，「有關成立獨立調查委員會調查警方執法行動的建議，特區政府認為現時已設有法定的獨立監察警方處理投訴委員會（監警會），它一方面處理在多宗大型公眾活動或事件中涉及警務人員的投訴，另一方面會主動審視6月9日後發生的大型公眾活動的有關事實和情況。法定獨立監警會的有關工作已經在進行中，因此特區政府認為不適合再另設獨立調查委員會進行調查。特區政府的一貫立場是應以既定機制處理相關事宜；特首在報道所指8月26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與特區政府的立場無關」。
相關報道：林鄭月娥稱不設獨立調查非因警抗拒
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 反修例 獨立調查委員會 監警會 特首辦 林鄭月娥 編輯推介