【逃犯條例】政府重申不適合另設獨立調查委員會 (21:27)

特首林鄭月娥前日（26日）與青年閉門會面，有報道引述林鄭月娥說，不成立獨立調查委員會是因為警察抗拒；林鄭月娥昨日（27日）否認，稱政府一貫立場是有監警會，審視警察在修例風波中處事手法，若再用另一種、亦是獨立的調查委員會來調查警務工作是不適合。今日（28日）有傳媒稱取得當日閉門會面錄音，對於獨立調查委員會，林鄭月娥說警務處同事抗拒好大。特首辦今日回覆查詢表示，特首在報道所指8月26日的閉門場合中提及有關警務人員的看法，屬事實陳述，與特區政府的立場無關。