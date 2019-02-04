【逃犯條例．#metoo集會】遮打集會斥警以性暴力威嚇示威者 (20:45)

【20:15】參與#metoo集會人潮延伸至終審法院外近德輔道中的行人路，無法進入遮打花園的參加者舉起手機亮起閃光燈。

【20:11】反修訂《逃犯條例》風波持續，有被捕女子早前控訴在上庭前被帶到警署脫光衣服搜身，其間女警一度用筆打她的手及大腿內側，令她受辱，又在「裸搜」後才要她簽同意書。平等機會婦女聯席今晚（28日）於遮打花園舉辦「反送中#metoo集會」，強烈譴責警員以性暴力作威嚇手段，晚上約7時，遮打花園已有約數百人。集會開始前，示威者席地而坐，大叫「香港人加油」、「黑警還眼」等口號。有參加者戴上豬頭頭套，批評不少「撐警」群組指女示威者「抵姦」，他裝扮成豬，是想站出來告訴這批「港豬」，一隻豬也可站出來為受害者抱不平。

至7時50分，集會主持人表示，目前遮打花園已被迫爆，呼籲大家到昃臣道，如昃臣道也被迫爆，便可叫警方開遮打道。8時正，全場靜默一分鐘，紀念逝世的「手足」。8時正大會正式開始。

23歲的陳先生是個「外賣仔」，在反修例運動中擔當後勤角色，做文宣為主。他在石板街以百多元購入一個豬頭形狀的頭套後到場默站。他表示，警察用不當字眼侮辱示威者已非罕見，而近期感受最深是不少上一代人仍抱「事不關己」的心態。他扮成豬是希望反問那批「港豬」，為何他們仍不站出來。

分別升讀中四及中五的盧同學及李同學一早就到達遮打花園參與集會。李同學表示，8月5日有女示威者於天水圍被捕時，連內褲也掉下一事最令她憤怒，看到警察拘捕女性時如此暴力，因此決定站出來。李同學說，她的哥哥近日憂慮她的安全，「女生會驚，看到警察這樣對待女性，我覺得是為了嚇怕人，令她們不敢出來」。她續說，「男女也應該被尊重，女生掉下了裙，應該讓她穿好」。她又認為，連登流傳有女示威者被輪姦並非無可能。

65歲的楊女士雙腿曾動手術，行動不便，但如情況許可，她仍會出來參加不同的集會，她今日就參與了遮打集會。就近日呂小姐（化名）指控警方「裸搜」侮辱，她心痛地說，「我已不叫他們（警方）做狗了，他們也有親人是女性！倒過來，如果是她們親人遇到此事，他們又會怎想？」

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