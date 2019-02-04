【逃犯條例．#metoo集會】遭全裸搜身女示威者哽咽：不能再承受 (22:25)

【22:22】大會宣布有超過3萬人參加集會。

【21:50】上周在記者會上公開講述自己在警署被警方要求全裸搜身的呂小姐（化名）現身「反送中#metoo集會」。她以帽子、太陽眼鏡及口罩遮蓋面容，發言前緊握咪高峰，顯得略為緊張。參加集會者見狀大叫「支持你」。

呂小姐發言時多次哽咽，她感激集會參與者，「否則我唔會堅持到今日」。她表示今次是她最後一次現身發言，因她不能再承受。她呼籲其他有同樣遭遇的被捕示威者站出來，「男手足、女手足一起手牽手出來說何為事實」。

其代表律師質疑警方昨否認有全裸搜身的情況出現，她指出，上周記者會沒有公開呂小姐的身分，只提及兩名警員的編號，而兩名警員有可能在反修例運動中為很多女被捕者搜身；她認為警方昨日是二度傷害呂小姐。

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【21:35】30歲的Chubby（化名）表示，很佩服上星期被捕女子勇於現身說法，公開自己在警署被要求脫光衣服搜身的經過。她憶述自己曾在地鐵上被摸胸，「當時驚到不敢動，亦不敢大叫」，亦會質疑自己是否太敏感；她認為自己所受的性暴力算輕微，難以想像該被捕女子被侵犯時有多害怕。

Chubby說，性暴力另一可怕之處是，即使當事人願意發聲，亦會不被信任，所以今日出席集會，希望告訴在反修例運動中遭遇性暴力的人，她會絕對信任和支持他們。

30歲的楊先生說，如今對警隊毫無信心，故即使警方已全盤否認曾要求女子全裸搜身，仍會相信該女子；出席集會是希望還被捕抗爭者基本人權及尊重。他說，抗爭前線中有男有女，他不會以男性身分勸阻她們上前線，「因為男女平等」，而且男女均會遇到性暴力，他說唯有自己小心點。

【21:27】主辦單位宣布電車路已被封，電車要倒車回西環。

【21:07】大會宣布，皇后像廣場亦已坐滿。參加者大叫「追究黑警性暴力」。終審法院前空地亦已擠滿參加者。

【20:48】大會表示，參加者已坐滿遮打道。

【20:15】參與#metoo集會人潮延伸至終審法院外近德輔道中的行人路，無法進入遮打花園的參加者舉起手機亮起閃光燈。

【20:11】反修訂《逃犯條例》風波持續，有被捕女子早前控訴在上庭前被帶到警署脫光衣服搜身，其間女警一度用筆打她的手及大腿內側，令她受辱，又在「裸搜」後才要她簽同意書。平等機會婦女聯席今晚（28日）於遮打花園舉辦「反送中#metoo集會」，強烈譴責警員以性暴力作威嚇手段，晚上約7時，遮打花園已有約數百人。集會開始前，示威者席地而坐，大叫「香港人加油」、「黑警還眼」等口號。有參加者戴上豬頭頭套，批評不少「撐警」群組指女示威者「抵姦」，他裝扮成豬，是想站出來告訴這批「港豬」，一隻豬也可站出來為受害者抱不平。

大會以紫色為主題顏色，不少參加者戴上紫色口罩，又用紫色玻璃紙蓋着手機閃光燈，現場亮起一顆顆紫光。另外，不少人亦應大會呼籲，用紅唇膏在手臂上寫上「#ProtestToo」字眼。至7時50分，集會主持人表示，目前遮打花園已被迫爆，呼籲大家到昃臣道，如昃臣道也被迫爆，便可叫警方開遮打道。8時正，全場靜默一分鐘，紀念逝世的「手足」。8時正大會正式開始。

23歲的陳先生是個「外賣仔」，在反修例運動中擔當後勤角色，做文宣為主。他在石板街以百多元購入一個豬頭形狀的頭套後到場默站。他表示，警察用不當字眼侮辱示威者已非罕見，而近期感受最深是不少上一代人仍抱「事不關己」的心態。他扮成豬是希望反問那批「港豬」，為何他們仍不站出來。

分別升讀中四及中五的盧同學及李同學一早就到達遮打花園參與集會。李同學表示，8月5日有女示威者於天水圍被捕時，連內褲也掉下一事最令她憤怒，看到警察拘捕女性時如此暴力，因此決定站出來。李同學說，她的哥哥近日憂慮她的安全，「女生會驚，看到警察這樣對待女性，我覺得是為了嚇怕人，令她們不敢出來」。她續說，「男女也應該被尊重，女生掉下了裙，應該讓她穿好」。她又認為，連登流傳有女示威者被輪姦並非無可能。

65歲的楊女士雙腿曾動手術，行動不便，但如情況許可，她仍會出來參加不同的集會，她今日就參與了遮打集會。就近日呂小姐（化名）指控警方「裸搜」侮辱，她心痛地說，「我已不叫他們（警方）做狗了，他們也有親人是女性！倒過來，如果是她們親人遇到此事，他們又會怎想？」

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