【逃犯條例】私隱專員：6月至今揭768「起底」個案　72%涉警員 (17:39)

反對《逃犯條例》修訂風波持續逾兩個月，個人資料私隱專員黃繼兒今午（28日）見傳媒，表示公署由6月14日至今日上午，共接獲及主動發現768宗個人資料於網上討論區或即時通訊平台中的「起底」個案，當中涉及姓名、地址、電話、相片、身分證號碼等個人資料，並連載帶有貶義或人身攻擊的言詞，其中608宗已轉介警方跟進，並得悉警方已作出拘捕行動，但公署未有相關拘捕數字。
據公署資料，「起底」個案中受影響人士涉及警務人員的比例約72%，餘下則為非警務人員，包括政府官員、社會知名人士、醫護人員、警員家屬、示威者和一般市民。
黃繼兒指出，涉事者或觸犯《私隱條例》第64條的刑事罪行，或其他刑事罪行，若發現被「起底」的個人資料是未經當事人同意，「起底」亦相信對當事人造成精神損害，就會轉介警方跟進。
據公署提及的例子，有市民因持不同政見而被上載與子女的家庭照，該帖子更稱「麻包袋接放學準備」；又有公眾蒐集警務人員妻子或女朋友的個人資料，繼而於網上平台圖文並茂發帖，並舉辦「選舉」活動，帖文帶有恐嚇、騷擾、性侵犯或仇恨描述。
黃繼兒稱，由6月至今已去信38次，要求8個涉事網上社交平台及討論區移除872條連結，其中474條已被移除。
對於會否向執法機構提供示威者資料，黃繼兒表示，公署首要是保障個人私隱，若執法機構「空口講白話」，任意索取個人資料，公署不會提供，但若出示法庭手令，或有實證指出不提供該些個人資料將導致社會不公義，則是例外。他又稱，新學年將至，預期涉及兒童及青少年「起底」的個案會上升，因此公署將優先處理兒童及青少年個案，包括接觸受影響人士的父母和學校，給予適當支援，並聯絡政府當局和社會福利機構等。
逃犯條例 相關報道：
林鄭：香港回歸是華民族千秋大業 港人須擔當「一國兩制」捍衛者
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 個人資料 私隱 黃繼兒 起底 編輯推介