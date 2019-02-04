【逃犯條例】私隱專員：6月至今揭768「起底」個案　72%涉警員 (17:39)

據公署資料，「起底」個案中受影響人士涉及警務人員的比例約72%，餘下則為非警務人員，包括政府官員、社會知名人士、醫護人員、警員家屬、示威者和一般市民。

黃繼兒指出，涉事者或觸犯《私隱條例》第64條的刑事罪行，或其他刑事罪行，若發現被「起底」的個人資料是未經當事人同意，「起底」亦相信對當事人造成精神損害，就會轉介警方跟進。

據公署提及的例子，有市民因持不同政見而被上載與子女的家庭照，該帖子更稱「麻包袋接放學準備」；又有公眾蒐集警務人員妻子或女朋友的個人資料，繼而於網上平台圖文並茂發帖，並舉辦「選舉」活動，帖文帶有恐嚇、騷擾、性侵犯或仇恨描述。

黃繼兒稱，由6月至今已去信38次，要求8個涉事網上社交平台及討論區移除872條連結，其中474條已被移除。

對於會否向執法機構提供示威者資料，黃繼兒表示，公署首要是保障個人私隱，若執法機構「空口講白話」，任意索取個人資料，公署不會提供，但若出示法庭手令，或有實證指出不提供該些個人資料將導致社會不公義，則是例外。他又稱，新學年將至，預期涉及兒童及青少年「起底」的個案會上升，因此公署將優先處理兒童及青少年個案，包括接觸受影響人士的父母和學校，給予適當支援，並聯絡政府當局和社會福利機構等。

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