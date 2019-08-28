【逃犯條例】醫管局：無接獲新屋嶺傷者被性侵報告　一人手骨折需施手術 (18:17)

羅思偉指出，保障病人私隱涉及維持醫患間的關係，保障病人私隱對醫護人員來說是「相當相當重要」。他續指出，若有病人由警員帶到醫院求醫，醫院要提供診斷和適當治療，醫護人員可向警察說，由於要看診，第三者是不適合在診症範圍內。他說，這是醫院一貫做法，當中要與警員溝通。

羅思偉以威爾斯親王醫院急症室為例，醫護人員會在病區（cubicle）為警員帶到醫院的病人診症和治療，治療期間會邀請警員離開病區。至於有沒有未能邀請警員離開治療區、或收到醫院內有關警員的投訴，羅思偉指出，新界東沒有收到有關投訴，醫管局總部會與警方有密切溝通。

至於傳聞有警員要求醫護只可每日為被捕傷者診症一次，羅思偉表示沒有這方面資料，但邏輯上而言，醫生是根據病人病情需要提供適當治療，「不會因為第三者要求而限一日睇一次」。

另外，支援科警司戚夏瑜今日在記者會，亦否認有女被捕者遭多名警員性侵，指出這是十分嚴重及失實的指控，作出澄清非駁斥事主，而是讓事件有公平調查，若事主感受屈或不滿，可向投訴警察課投訴。

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