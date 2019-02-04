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【逃犯條例】警：兩月拘近900人　昨夜深水埗拘兩男涉非法集結 (18:22)

反修訂《逃犯條例》風波未息，警方今日（28日）於例行記者會上指出，在過去2個月共拘捕近900人。另昨夜（27日）再有逾百名市民於深水埗警署附近聚集，警方表示，共拘捕兩名涉非法集結男子，其中一人仍被扣查。

警察公共關係科總警司謝振中指出，警方在過去兩個月共拘捕近900人，激進示威者暴力愈見升級，6月時拆鐵欄、製造鐵馬阻塞馬路等；7月時用磚頭或硬物破壞警署、用強力丫叉射鋼珠、用強力激光筆照射及用煙霧餅攻擊警員等；8月時武器升級至可致命，包括擲汽油彈、汽槍、削尖竹支鐵支，毒打及綁起政見不同市民，「廣泛施行私刑」等。

謝續說，過去周末共拘捕26人，包括24名男子及2名女子，年齡介乎18至48歲，他們涉非法集結、刑事毀壞、進入或逗留會議廳範圍、藏有攻擊性武器、不誠實取用電腦等，事件涉及6月9日立法會外非法集結、6月12日金鐘非法集結、7月1日大肆破壞立法會、7月21日元朗西鐵站襲擊、8月11日尖沙嘴非法集結、8月13日癱瘓機場及襲擊內地記者，以及於網上發表違法言論等。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方昨夜（27日）於深水埗拘捕2名分別37歲及46歲男子，涉嫌非法集結，案件交由西九龍總區重案組調查，46歲男子現仍被扣查。警方亦於今日（28日）凌晨1時許在深水埗發現3名13至15歲男童在街上徘佪，截查時未能出示身分證明文件，後家人帶同身分證明文件到警署接走男童，警方未作拘捕。

示威者上周六（24日）於觀塘遊行期間鋸斷及破壞多枝「智慧燈柱」，被問到有否拘捕涉事者，江永祥表示，由於當日有過千名示威者在場，考慮到警察出現會否令示威者情緒高漲，現場並沒警員駐守，強調對於違法的行為，警方會跟進及調查，將犯人繩之於法。

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