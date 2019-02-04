【逃犯條例】城大學生記者7．1闖立會被捕　警：證據顯示其進行破壞非採訪 (18:33)

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，近日網上流傳一段影片指警方於周日（25日）傍晚約6時在楊屋道與大河道交界向示威者投擲汽油彈，他澄清是有人惡意刪改影片，實際是示威者向警方投擲汽油彈，若有人「想以篡改片段掩飾暴徒惡行，我會說是不能成功」。

警方8月11日於尖沙嘴及銅鑼灣一帶拘捕多名示威者，被捕者移送至文錦渡新屋嶺拘留中心扣留，其中有6人骨折。江永祥指出，近期示威者於被捕時激烈反抗及掙扎，不肯被落手扣，因此在拘捕過程中難免會受傷，他呼籲被捕者合作，強調警方並不想使用任何武力。

有記者問及新屋嶺拘留中心是否有閉路電視，支援科警司戚夏瑜表示，新屋嶺拘留中心面見室、羈留室、淋浴地方等均無安裝閉路電視，重申有關設置用作保安用途，僅攝錄羈留設施通道，以確保紀錄出入的人。她另指出，目前只有3間羈留室試行安裝閉路電視，包括將軍澳、北角及旺角警署。

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