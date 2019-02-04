【逃犯條例】林鄭：香港回歸是中華民族千秋大業　港人須擔當「一國兩制」捍衛者 (17:35)

林鄭月娥表示，中華人民共和國成立70年以來，國家在不同範疇均取得輝煌成就，地位舉足輕重，有目共睹，讓人驕傲。她認為國家今天的成就絕非僥倖，而是有賴好像朱德等先賢努力，打穩根基，如今這一代才有機會共同見證國家發展、共享豐碩成果。

林鄭月娥認為，香港22年前回歸是中華民族的千秋大業，通過「一國兩制」，香港取得驕傲成就，港人享有持續繁榮穩定。面對目前暴力升級、激進示威者大規模破壞，港人必須堅定信心，擔當「一國兩制」捍衛者，以法治止暴制亂，盡快回復平靜，「我相信香港社會裏無名英雄非常多，就讓我們一齊努力」。

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