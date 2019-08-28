少年立會外藏氣槍案　高院拒絕律政司重審申請 (17:25)

香港效益主義黨主席、上訴人劉康（現年17歲）在庭外批評律政司「死纏爛打」、申請重審做法荒謬，形容自己只是帶備低於兩焦耳的玩具槍，認為律政司是因他支持民主、自由和獨立而打壓他，他將繼續無畏無懼、勇往直前。

律政司早前向法庭申請將本案發還重審，並在書面陳辭指出本案性質和情節嚴重，已有足夠證據支持定罪，重審沒實際困難；表示上訴人當時很可能因其年紀而被輕判感化，指他年紀輕輕已做出危害公眾的行為，令人關注和憂慮。

律政司認為上訴人雖年輕，但「政治立場堅定，漠視法紀，針對警方」，形容若他成功逃避法律制裁，將再次犯案，又形容他沒有悔意，法律程序對他沒構成任何壓力，認為重審合符社會利益，而且對這類希望測試法律底線的人帶來阻嚇作用。

法官黃崇厚在判辭指出，上訴人當時帶備一支手槍狀的氣槍和膠子彈前往示威場地，帶來危害公眾安寧的風險不小，認為案件有一定嚴重程度；但同時指出，涉案氣槍只是一把「可以在玩具店以數十元買到的那種」，上訴人至今亦未成年，早前已接受10個月的感化，更曾被扣押22天，在顧及公義所須，以及平衡公眾和上訴人的利益下，決定不將案件發還重審。

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