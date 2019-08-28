港聞

【逃犯條例．抗議國泰集會】遊行隊伍抵太古廣場　大會稱2000人參與 (19:35)

【19:35】在場警員全部離去。

【19:30】職工盟吳敏兒公布，愛丁堡集會參與人數約2000人。遊行人士抵達太古廣場外，在玻璃門上貼上便條貼，不少在場者轉而指罵在場警員，有警員一度因被人用激光筆照射而衝入人群，引起一陣混亂，在場職工盟人員持咪要求雙方保持克制。

【19:00】國泰航空企業事務董事唐偉邦就職工盟的集會回應傳媒查詢，表示：「國泰身為環球航空公司和商業機構，有責任必須完全遵守航班營運地區的所有適用法規。這是確保公司能夠營運的前提，我們亦必須遵從該些法規。」

他表示，中國民用航空局月初發布了一項安全和保安指令，而國泰航空必須完全遵從。國泰一方面全力支持《基本法》所賦予的一切權利和自由。與此同時，國泰亦必須遵守航班飛往及飛越國家及地區、包括中國內地的所有適用法規，並無任何妥協的餘地。

就個別集團員工離職一事，國泰強調，公司一向的政策是不會就個別個案的處理詳情作回應。然而，在決定是否解僱同事的時候，公司會考慮所有相關的情況，包括適用的法規，以及同事是否能夠履行職務等。公司所有決定和採取的行動，均嚴格遵守僱傭合約條款及適用的規則。無論同事是否工會會員，國泰都會一視同仁。

唐偉邦續稱：「最近幾個月的事態發展，不論對國泰以至香港社會均是非常重大和嚴峻的挑戰。我們衷心希望盡快妥善解決紛爭，讓社會重回正軌。」

【17:42】香港航空貴賓服務部主任Ryan稱，他於8月14日被公司解僱。他說，一向有在facebook轉載有關監察警隊和政府的公開信，至8月13日獲同事提醒他注意facebook上言論，他已即時調整facebook內容，但翌日已被公司即時解僱，整個解僱過程僅5分鐘。他指出，言論自由已愈收愈窄，航空界由無理解僱第一個人開始，已不斷「打臉」，質疑員工是否仍是公司最重要資產。

他不擔心今日上台發言會影響日後搵工，他站出來是要告訴市民航空界人士被無理解僱的故事。他在香港航空斷斷續續任職約5年，工作能力獲公司認可，他自覺是個有上進心亦有工作能力的員工，今次被裁撤，他沒有傷心，反而覺得是公司的損失。

【16:45】 Rubberband鼓手「泥鯭」上台發言稱，作為創作藝文界一員，言論自由對創作尤其重要，所以藝文界應站在捍衛言論自由最前線，捍衞言論自由的戰線不止藝文界，已是每個人的責任，籲大家謹守良知，相信可繼續享言論自由。

前國泰機師、立法會議員譚文豪稱，今日明顯較以往集會少人，但正因公司白色恐怖蔓延，令員工今日不能出來集會，但他相信愈大壓力將引來愈大反彈，相信他們不會停止參與反修例運動，只是以其他角色出現。他說中央政府現時向國泰施壓，將國泰既有文化和系統於數周內摧毁，部分服務10多年員工被當作「負資產」被掃走。

【16:30】職工盟不滿航空業近日疑「以言入罪」解僱約20名員工，今午4時於中環愛丁堡廣場集會，要求國泰航空停止白色恐怖、撤回解僱決定、捍衛言論自由，計劃於下午6時半遊行到太古廣場。

被解僱空服員：我對良知追求大於這份工

「如果你將你的良知放在這份工，你就活在這麼小的世界，但我對良知、自由的渴求，絕對大於這份工。我祝他們好運。」曾任國泰空中服務員8年的林小姐近日被公司急召回國泰城，即時解僱，她說，國泰員工近日無論面對面傾偈或在網上個人帳戶，均不敢談政治，明顯屬白色恐怖，所以今日即使不再屬於航空界，亦決定以一個公民的身分，出席愛丁堡廣場集會，捍衞言論自由。

她稱，過去只在私人通訊群組和facebook上發表過政治言論，曾出席7月26日機場集會，參加其他集會均全部申請到不反對通知書。她表示，內地用航權威嚇國泰，她理解國泰會讓步，但她質疑國泰的底線在哪、要解僱多少員工、是否有必要如此粗暴即時解僱員工。

32歲的Hailey（化名）在國泰航空任職機艙服務員10年。她稱現時公司流傳有一份內部名單上有200多個職員的名字，雖不知道名單內容及目的為何，但「同事都驚自己是下一個（被解僱）」。對於公司早前發出員工參加集會及在社交媒體上的指引，她批評公司連同事的公餘時間都要管，「份人工無包」；不過她已停用社交媒體戶口，亦有同事將戶口改名，免被「篤灰」。

在同一間公司任職4年半、20多歲的Banana（化名）一度哽咽說，沒想到反修例運動會令航空界蒙受白色恐怖，「CEO因為撐我哋而走」，坦言「好灰」。她表示，自公司發內部指引後萌生離職念頭，但因實際考慮而沒行動；又認為國泰不會是最後一間公司因政見而解僱職員，「我可以走得去邊」。

約300人聚集於愛丁堡廣場，當中有13歲、即將升中三的Samuel（化名）。他說，不太熟悉國泰解僱員工的來龍去脈，但因為不滿警察濫權和政府漠視民意，所以盡量出席所有反修例相關的集會。他說，心理上準備了會被捕，即使愛丁堡集會已有不反對通知書，「無論什麼集會，警察隨時拉人不出奇」。

國泰 相關報道：

疑發帖反修例 國泰首炒後勤

網傳「香港人加油」機師被解僱　國泰：不再是公司員工

譚文豪向國泰請辭

央視網文章：國泰換血未完 太古拒回應

國泰兩總裁請辭 央視最先公布

國泰炒兩機師 一涉暴動一涉拍攝發帖

內地民航局向國泰發安全風險警示　禁參與示威人員飛內地

逃犯條例 相關報道：

一帶一路總商會訪京　林建岳：中央堅定支持香港止暴制亂

陳馮富珍：青年激進根源在教育　要從師範生入手培養愛國新血

團體籲港府參考外國立蒙面法

不滿港鐵獲臨時禁令仍停駛　郭卓堅提司法覆核

相關字詞﹕國泰集會 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 白色恐怖 編輯推介

上 / 下一篇新聞