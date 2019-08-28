【逃犯條例．抗議國泰集會】機艙服務員：停用社交網帳戶免被「篤灰」 (17:42)

他不擔心今日上台發言會影響日後搵工，他站出來是要告訴市民航空界人士被無理解僱的故事。他在香港航空斷斷續續任職約5年，工作能力獲公司認可，他自覺是個有上進心亦有工作能力的員工，今次被裁撤，他沒有傷心，反而覺得是公司的損失。

【16:45】 Rubberband鼓手「泥鯭」上台發言稱，作為創作藝文界一員，言論自由對創作尤其重要，所以藝文界應站在捍衛言論自由最前線，捍衞言論自由的戰線不止藝文界，已是每個人的責任，籲大家謹守良知，相信可繼續享言論自由。

前國泰機師、立法會議員譚文豪稱，今日明顯較以往集會少人，但正因公司白色恐怖蔓延，令員工今日不能出來集會，但他相信愈大壓力將引來愈大反彈，相信他們不會停止參與反修例運動，只是以其他角色出現。他說中央政府現時向國泰施壓，將國泰既有文化和系統於數周內摧毁，部分服務10多年員工被當作「負資產」被掃走。

【16:30】職工盟不滿航空業近日疑「以言入罪」解僱約20名員工，今午4時於中環愛丁堡廣場集會，要求國泰航空停止白色恐怖、撤回解僱決定、捍衛言論自由，計劃於下午6時半遊行到太古廣場。

被解僱空服員：我對良知追求大於這份工

「如果你將你的良知放在這份工，你就活在這麼小的世界，但我對良知、自由的渴求，絕對大於這份工。我祝他們好運。」曾任國泰空中服務員8年的林小姐近日被公司急召回國泰城，即時解僱，她說，國泰員工近日無論面對面傾偈或在網上個人帳戶，均不敢談政治，明顯屬白色恐怖，所以今日即使不再屬於航空界，亦決定以一個公民的身分，出席愛丁堡廣場集會，捍衞言論自由。

她稱，過去只在私人通訊群組和facebook上發表過政治言論，曾出席7月26日機場集會，參加其他集會均全部申請到不反對通知書。她表示，內地用航權威嚇國泰，她理解國泰會讓步，但她質疑國泰的底線在哪、要解僱多少員工、是否有必要如此粗暴即時解僱員工。

32歲的Hailey（化名）在國泰航空任職機艙服務員10年。她稱現時公司流傳有一份內部名單上有200多個職員的名字，雖不知道名單內容及目的為何，但「同事都驚自己是下一個（被解僱）」。對於公司早前發出員工參加集會及在社交媒體上的指引，她批評公司連同事的公餘時間都要管，「份人工無包」；不過她已停用社交媒體戶口，亦有同事將戶口改名，免被「篤灰」。

在同一間公司任職4年半、20多歲的Banana（化名）一度哽咽說，沒想到反修例運動會令航空界蒙受白色恐怖，「CEO因為撐我哋而走」，坦言「好灰」。她表示，自公司發內部指引後萌生離職念頭，但因實際考慮而沒行動；又認為國泰不會是最後一間公司因政見而解僱職員，「我可以走得去邊」。

約300人聚集於愛丁堡廣場，當中有13歲、即將升中三的Samuel（化名）。他說，不太熟悉國泰解僱員工的來龍去脈，但因為不滿警察濫權和政府漠視民意，所以盡量出席所有反修例相關的集會。他說，心理上準備了會被捕，即使愛丁堡集會已有不反對通知書，「無論什麼集會，警察隨時拉人不出奇」。

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