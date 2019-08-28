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【逃犯條例．荃葵青遊行】女外展社工阻差辦公准保釋 (16:59)

周日（25日）「荃葵青遊行」演變成警民衝突，多人被捕，年紀最小的只有12歲，另有22歲女外展社工到現場「執仔」時，涉拒絕出示身分證，被控一項阻差辦公。她昨（28日）仍留醫而缺席聆訊，今（28日）出院後在西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，獲准保釋，案件押後至10月22日再訊。

被告林曉樺（22歲）報稱社工，她被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員，控罪指出，她在2019年8月25日於荃灣街市街和眾安街交界的香港電訊1010店外阻撓女督察梁敏儀執行職務。

辯方呈上被告工作機構的證明信和更表，並在庭上透露，被告為外展社工，須通宵執勤幫助街外年輕人，每星期多晚須夜間工作，有時因靈活調配工作須於更表時間外執勤，申請毋須遵守宵禁令，獲裁判官批准。被告獲准以現金5000元保釋，其間不得離港。

據了解，被告於晚上接近9時被捕，與另案同時同地被控襲警的被告祝嘉樂為情侶。被告當日欲與男友祝嘉樂到現場「執仔」，協助其他年輕人離開時，警方多次要求被告出示身分證但被拒絕，被告亦要求警方出示委任證。

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